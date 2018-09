Conselho de Desenvolvimento Rural de Sergipe tem novo secretário executivo

O engenheiro agrônomo da Emdagro, Delmo Naziazeno, foi empossado como novo secretário executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS/SE). Ele recebe a função de Sérgio Santana que estava à frente da secretaria desde 2002. O ato aconteceu segunda-feira, 3, no auditório da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri/SE) durante reunião extraordinária do Conselho presidido pela secretária de Estado da Agricultura, Rose Rodrigues.

O CEDRS é órgão colegiado de assessoramento consultivo e deliberativo criado em 2002 pelo governador do estado para servir com espaço de debate e decisões sobre as políticas públicas da agricultura familiar. É presidido pela secretária de estado da Agricultura e composto por representantes da sociedade civil organizada (50%) e de representantes governamentais (50%). Hoje, possui assento entidades e órgãos como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Organização Cooperativas do Estado de Sergipe, Universidade Federal de Sergipe, Emdagro, e Embrapa.

O ex-secretário executivo, Sergipe Santana relatou que ao longo dos últimos 16 anos, além de deliberar sobre programas importantes para a agricultura familiar como Programa de Crédito Fundiário, Programa de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf); e Garantia Safra, o CEDRS também criou cinco câmaras técnicas para assessorar o governo em áreas específicas como: assistência técnica e pesquisa; citricultura; aquicultura e pesca artesanal; e, questão fundiária. “O Conselho também deu importante contribuição para a política territorial de apoio à agricultura familiar”, acrescentou.

“Delmo assume a secretaria executiva do CEDRS com importantes desafios. Um deles é fazer o diagnóstico da situação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural com objetivo de fortalecer os que estão ativos e reativar os que deixaram de funcionar. Outro desafio é mobilizar a criação de mais três Câmaras Técnicas: da agroecologia; das mulheres; e das comunidades tradicionais”, disse a secretária Rose Rodrigues.

O secretário executivo, Delmo Naziazeno, agradeceu pela confiança da secretária e dos demais conselheiros em indicar seu nome e ressaltou da importância do Conselho Estadual como critério para as políticas também do Governo Federal: “cada vez mais, o Conselho tem a prerrogativa de dar sustentação às políticas dos governos estadual e federal voltadas para a agricultura familiar. Muitas delas só avançam com a aprovação deste colegiado”.

Participaram também do evento e prestaram saudação ao novo secretário executivo do CEDRS o Chefe Geral da Embrapa, Marcelo Fernandes, o Presidente da OCESE, João Antônio de Melo, Ane Karoline do Movimento Camponês, Wellington Nascimento, Movimento Quilombola, o prefeito de Indiaroba, a representante do Movimento Pequenos Agricultores, Rafaela dos Santos,. alem de servidores da Seagri e da Pronese.

