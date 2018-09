CRESCER SEM ARTIFÍCIOS ELEITOREIROS

04/09/18 - 00:01:00

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

As eleições majoritárias estão tumultuadas. O eleitor ainda não acenou com toda certeza qual a sua posição nas eleições de outubro deste ano. Não há um nome que se possa dizer que “esse é o cara”. Deve haver segundo turno, claro, mas tem quem acredite que não. Exagero, porque os candidatos estão próximos, mesmo que nas ruas – de Aracaju e demais cidades do interior – não se detecte euforia popular por determinada candidatura.

Na visão da maioria de experientes pessoas que vivem o dia-a-dia da política: “a coisa está muito embolada”. Tenha-se como embolada a avaliação próxima dos três principais candidatos – Amorim, Belivaldo e Valadares – que estão no páreo e parece que ficarão assim até final de setembro. Aliados cada um deles têm certeza que o nome que defende já está no segundo turno, à espera de quem seja o segundo. Mas não será assim.

É fácil detectar que nos programas gratuitos de televisão o Governo é quem sofre criticas de todos os lados. Natural, inclusive porque a oposição não tem o que falar do concorrente adversário. Está claro que Eduardo e Valadares se poupam, como se um estivesse preservando o outro para companheiro de chapa em segundo turno. Os dois atacam a Belivaldo, como se ele já fosse governador há anos.

Belivaldo faz, neste final de semana, apenas seis meses que está administrando Sergipe e já expôs algumas mudanças no Estado, inclusive no pagamento do servidor, que neste período recebe invariavelmente até o dia 12 de cada mês, sem que haja qualquer dúvida quanto a atrasos ou parcelamentos. Lógico que isso não é o ideal, porque o certo é pagar dentro do mês, mas essa será uma providência que deve ser adotada de forma imediata.

Belivaldo não fará promessas, não vai operar milagres e nem ilustrar a verdade. Sabe que há problemas sérios a resolver e faz o seu projeto dentro das condições reais, sem vender ilusões aos eleitores. Sergipe vai avançar, mas dentro de um projeto real, com a participação da população e sem artifícios eleitoreiros.

GEORGE MOSTRA RECEIO

George Magalhães contratou um dos melhores advogados para fazer a defesa: Evânio Moura, que atua de forma serena, competente e vai fundo no processo.

Ao contratar Evânio, George demonstra que está com receio.

DETALHE BEM ESTRANHO

A entrevista concedida pela SSP, ontem pela manhã, teve presença maciça, entretanto não houve divulgação intensa pelas emissoras de radio. Só via televisão.

Questão de prioridade na editoração.

REUNIÃO DE COORDENAÇÃO

O governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição do PSD, reuniu-se ontem com a coordenação e demais candidatos da chapa, para projetar os próximos 15 dias.

Além de fazer uma análise desse período de campanha.

BELIVALDO ESTÁ CONVERSANDO

Belivaldo Chagas (PSD), candidato à reeleição, tem conversado com lideranças e “leva sinceridade”, revelou um prefeito do interior: “ele não nega e nem esconde problemas”.

Lembra que “muita coisa mudou nesses seis meses de administração”.

VOTO É EM BELIVALDO

O empresário Luciano Barreto já avisa sua preferência por Belivaldo Chagas (PSD) como candidato à reeleição. Diz que ele já conhece os problemas da gestão.

– É um bom gestor e ninguém aponta nada contra ele.

SOBRE VOTAÇÃO DO TRE

Um deputado estadual disse, ontem, que os 5×1 no TRE, apesar do pedido de vistas, demonstra uma “vitória de Belivaldo sobre a oposição”

Foi a coligação que apoia Valadares que entrou com a impugnação.

BANCADA VAI A BRASÍLIA

Parlamentares de Sergipe viajam hoje a Brasília para mais duas sessões na Câmara e Senado. Serão as últimas até a realização das eleições.

Retornam todos na quarta-feira e continuam em campanha.

PREVISÃO DE COMPLICAÇÃO

Um experiente articulador político diz que, na sua visão, a candidatura ao Governo do Estado está muito embolada e ninguém tem certeza de quem vai para segundo turno.

Acredita que o melhor cenário se montará no final deste mês.

VÊ QUADRO ANIMADOR

O deputado Valadares Filho (PSB), candidato a governador, sente um quadro animador de sua campanha e diz que “isso surpreende a muita gente…”

… mas não a mim, que já sentia isso.

ELEGE DOIS FEDERAIS

Valadares Filho acha que a sua coligação elege dois deputados federais: Fábio Henrique (PDT) e Elber Batalha (PSB), além de três estaduais.

Seriam: Carlos Magno, Edney Caetano e Luciano Pimentel (reeleição)

TRE ASSUSTA DEPUTADO

Um equívoco na divulgação do TRE causou susto ao deputado Tijoi Evangelista: “o seu registro foi publicado como indeferido”.

Já foi consertado e o registro de Tijoi está deferido.

JOÃO DA GRAÇA NÃO VAI

O ex-deputado João da Graça não será mais candidato a deputado estadual, mesmo que vá recorrer da impugnação decretada pelo TRE.

Mas vai manter o seu trabalho político.

ESSA É MUITO QUENTE

O Transporte Escolar está provocando dor de cabeça. Já tem gente de Governos anteriores prestando depoimento à Polícia Federal. Nomes estão em sigilo.

Mais informações dentro de alguns dias.

CHAPA A NÍVEL SUPERIOR

A chapa da oposição ao Governo – Eduardo Amorim e Ivan Leite – É bem formada didaticamente: Eduardo é médico, advogado e jornalista.

Ivan Leite é engenheiro elétrico, administrador de empresa e advogado.

DEBATE DE CANDIDATOS

A TV-Sergipe tem agendado um debate entre os candidatos ao Governo do Estado para dia 02 de outubro e será divulgada uma pesquisa Ibope dia 06 do mesmo mês.

Ainda não há informação de debate anterior.

PRESIDENTE DA CÂMARA

A eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Capela será discutida na Justiça. O atual presidente, Adauto Sukita, sequer participou do pleito.

Disse que a eleição para a a mesa está marcada para 13 de dezembro.

SOUSA LANÇA LIVRO

O cardiologista Antônio Carlos Sobral Souza lança hoje o seu livro “Entre Linhas da Minha Vida”. Será as 18 horas, no museu da Gente Sergipana.

É um livro autobiográfico que relembra seus momentos até hoje.

NÚMEROS DE PESQUISA

Vazou os números da pesquisa realizada pelo Instituto Única e divulgada pela TV-Atalaia. Por volta das 18 horas um nome da oposição já sabia sua avaliação.

Cantou a pedra e bateu certinho.

Notas

Política com o coração – Maísa Mitidieri, candidata a deputada estadual pelo PSD, diz que faz política com compromisso e coração. Estar entre os candidatos mais lembrados nas pesquisas é um reconhecimento disso. O povo sabe quem está ao lado deles e é esse lado que continuarei seguindo.

0x0

Registram queda em julho – de seis Indicadores Industriais utilizados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), quatro registraram queda em julho, na comparação com o mês anterior. O faturamento real liderou o recuo do setor, com baixa de 3,8%. Dados foram divulgados ontem e são parte dos Indicadores Industriais da CNI.

0x0

Morte de negros assusta D. Maria – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) revelou-se assustada ao verificar que o Estado de Sergipe foi o que registrou maior taxa de assassinatos de negros, num comparativo com a média nacional. “São 79 negros mortos para cada 100 mil habitantes”, constatou a senadora democrata.

0x0

Vittar deixa de divulgar – Jair Bolsonaro solidarizou-se com o empresário catarinense Victor Vicenzza, dono da marca de sapatos que leva o seu nome. Sábado Vicenzza foi surpreendido por uma publicação da cantora Pabllo Vittar no Instagram, na qual anunciava que deixaria de divulgar produtos da empresa, por causa do apoio do empresário a JB.

0x0

Por Ricardo Noblat – Em praça pública de Rio Branco, Bolsonaro pegou um fuzil, fingiu disparar, e disse que petistas deveriam ser metralhados ou ir comer capim na Venezuela. Ameaçado de processo, diz agora que tudo não passou de brincadeira. Que volte a Rio Branco e diga isso aos que o ouviram.

0x0

Inserções sem Lula – O PT terá que retirar as inserções na TV com Lula, determinou o ministro Sérgio Banhos, do TSE. De acordo com o Blog do Fausto, Banhos determinou que a propaganda do partido “não só afrontou a decisão do TSE, como também malferiu o art. 242 do Código Eleitoral” por “confundir os eleitores quanto à permanência da candidatura de Lula no certame”.

Conversando

Ruim da garganta – Heleno Silva, candidato ao Senado pelo PRB está rouco. Tem andado muito pelo interior e a garganta deu uma pifada. Mas hoje manterá o ritmo.

Aparecer mais – A campanha do Dr. Emerso a governador, pela Rede, mantém o equilíbrio que a sigla pautou em suas reuniões. Precisa aparecer mais.

Apoio fechado – Bosco Costa, candidato a deputado federal, tem o apoio fechado do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Mendonça Prado (DEM) candidato a governador, tem um objetivo caso não seja eleito: disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020.

Ajuda no voto – Manuel Sukita, candidato a federal, diz que o seu helicóptero amarelo faz sucesso nas cidades do interior aonde chega. Ajuda até no voto.

Tem crescido – O deputado federal André Moura (PSC), candidato ao Senado, tem crescido nas pesquisas e a avaliação é que ele se elege.

Unir pessoal – Prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ainda não foi às ruas em campanha e tenta resolver problemas com alguns vereadores para unir a questão eleitoral.

Circula muito – Fábio Henrique (PDT), candidato a deputado federal, tem circulado muito em campanha mas já teve problema em pelo menos um município.

Quatro por lado – Na avaliação da oposição e situação, a bancada federal será composta por quatro de cada lado, assim como acontece hoje.

Nome de Lula – Rogério Carvalho (PT), candidato ao Senado, trabalha o nome de Lula ao seu lado. Se Lula disputasse a eleição seria melhor para ele.