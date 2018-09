Fundat ofertará serviços à terceira idade em futura filial do Instituto Gbarbosa

04/09/18 - 07:54:50

Mais uma parceria em benefício do cidadão aracajuano é firmada pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Na tarde desta segunda-feira, 03, o presidente interino do órgão, Jorge Araujo Filho, juntamente com a diretora de Formação Profissional, Selma França, o diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo, Márcio Rodrigo, e o assessor de planejamento, Tales Araujo, visitaram as obras da primeira filial do Instituto Gbarbosa, localizada na avenida Osvaldo Aranha, bairro José Conrado de Araujo.

O intuito da visita, conduzida pelo vice-presidente do Instituto Gbarbosa, Fábio Oliveira, é fortalecer a parceria existente com a Fundat, a fim de trazer para a futura filial os serviços de qualificação, geração de renda e empreendedorismo ofertados pela Fundação. Segundo Fábio, o novo espaço terá como foco atender o público da chamada melhor idade, com faixa etária acima de 50 anos. “Esta será a primeira filial do instituto no Brasil e, totalmente voltada para a terceira idade. Vamos investir no lado social, através de uma infraestrutura que está sendo montada e direcionada a alcançar parceiros, a exemplo da Fundat, que possuam projetos semelhantes à nossa proposta”, explica Fábio.

Durante o encontro, a equipe da Fundat teve a oportunidade de conhecer, em detalhes, as futuras instalações do prédio. “Aqui, nós teremos um espaço receptivo, micro auditório equipado, cozinha experimental, sala para atendimentos individuais, além de acessibilidade para pessoa com deficiência e pessoa com idade mais avançada”, explica o vice-presidente do instituto.

O presidente interino da Fundat ficou encantado com a estrutura que está sendo construída e pontuou a relevância de unir forças com uma instituição que também fomenta ações em prol dos cidadãos que estão na melhor idade. “Este lugar será muito bem aproveitado pelos serviços de encaminhamento profissional e empreendedorismo que estamos dispostos a oferecer a este público”, afirma Jorge Araujo.

Ele também ressalta a importância deste projeto, devido a grande dificuldade que as pessoas da terceira idade encontram de inserir-se no mercado de trabalho. “Vamos trazer para eles cursos, workshops, oficinas e palestras voltados para empregá-los, fazê-los abrir o próprio negócio ou ocupar-se terapeuticamente”, conclui.

Para finalizar, Fábio ressalta que a meta é trazer para o novo espaço, temas de interesse público como educação, empreendedorismo, saúde, empregabilidade, entre outros. “O objetivo é trazer para cá, por meio de parceiros como a Fundat, serviços sociais gratuitos para as pessoas que estão na melhor idade, e principalmente moradoras da zona norte. Queremos transformar este local em um espaço de convergência para a oferta de vários serviços em benefícios desse público”, destaca, acreditando no valor inestimável da parceria. “Acredito que um projeto como esse em que o instituto junta a sua infraestrutura com os serviços de qualidade proporcionados pela Fundat, trará um impacto na zona norte de Aracaju e em toda a cidade que não fazemos ideia. Não conseguimos medir a importância que isso vai ter para as pessoas que serão beneficiadas”, expressa.

A inauguração da primeira filial do Instituto Gbarbosa está prevista para acontecer no mês de novembro, porém as instalações já funcionarão em fase experimental a partir de outubro, período em que a Fundat também disponibilizará os serviços ao público alvo.

Fonte e foto assessoria