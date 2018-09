General anuncia plano de transição para intervenção na segurança

A cerimônia aconteceu no Comando Militar do Leste (CML) e o plano tem por objetivo regular as etapas da passagem da responsabilidade quanto à gestão administrativa e operacional da segurança. Com isso, a estrutura do gabinete de intervenção permanecerá ativa até 30 de junho de 2019.

Pezão ressaltou que o comando da transição será feito pelos próximos governador e presidente da República. “O legado a ser deixado pelas Forças Armadas para as próximas gestões é extraordinário. Os avanços são significativos, os números já começam a demonstrar isso. Além dos investimentos do governo do estado, a segurança pública terá mais R$ 1 bilhão do governo federal para melhorias das polícias Civil e Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e Corpo de Bombeiros”, ressaltou Pezão, em nota distribuída pela Palácio Guanabara.

De acordo com Braga Netto, o objetivo do plano preparatório para a transição é assegurar a continuidade das ações implantadas pelo Gabinete de Intervenção Federal: “Esse plano contém os objetivos do processo de transição, premissas, metas, modelo de governança, as etapas e as tarefas a serem realizadas por cada uma das secretarias”.

Foto Fernando Frazão/Agência Brasil