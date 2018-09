Indústria 4.0 é tema de evento em Aracaju entre os dias 12 a 14 de setembro

04/09/18 - 09:59:04

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) promove de 12 a 14 de setembro, em todo o Brasil, o Desvendar 4.0. Um evento aberto ao público que visa discutir os desafios da chamada Quarta Revolução Industrial e as transformações tecnológicas que ela irá proporcionar.

Serão três dias de discussão intensa sobre o mundo da Indústria 4.0, com palestras, debates e workshops sobre as oportunidades que essa nova realidade trará ao mercado industrial. Um dos desafios do evento é acabar com alguns mitos que envolvem esse tema, como o de que as pessoas perderão seus postos de trabalho e de que é necessário alto investimento em tecnologia para as indústrias iniciarem seu trajeto rumo a Indústria 4.0.

O Interlocutor da Rede SENAI Sergipe de EAD e Tecnologias Educacionais, Marco Pacheco, já adianta algo sobre essa problemática. “Antes de tudo, precisamos entender que a revolução da Indústria 4.0 será feita por pessoas. A nova Indústria precisa de profissionais mais preparados para os novos processos de produção. Claro que como em toda revolução tecnológica, alguns postos de trabalho deixarão de existir e novos serão criados. As novas tecnologias vêm para transformar um cenário mundial, onde as indústrias precisam ser mais produtivas, inteligentes e ágeis, estando o SENAI, através de Consultorias especializadas como Indústria + Produtiva, Indústria + Eficiente e Indústria + Avançada, pronto para auxiliar as empresas a adentrar neste novo cenário.”, alerta Pacheco.

Para participar do Desvendar 4.0

A abertura do evento será em 12 de setembro, a partir das 18h00, no auditório da unidade CETAF-AJU, localizada à Av. Tancredo Neves 2001 – Inácio Barbosa. Informações sobre o Desvendar 4.0 e como o SENAI está alinhado em preparar profissionais e as indústrias para as transformações tecnológicas que surgem, estão disponíveis no site senai40.com.br. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link https://senai40.com.br/event/desvendar-4-0/

Fonte e foto Unicom/FIES