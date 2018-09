Vereador Lucas Aribé inicia divulgação da Semana Aracaju Acessível

O vereador Lucas Aribé iniciou nesta segunda-feira, 3, a divulgação da 6ª Semana Aracaju Acessível. Idealizado pelo parlamentar, o maior evento de acessibilidade da capital acontece desde 2013 e, este ano, traz como tema-central “Comunicar para incluir”. A programação prevê diversos eventos e ações, em vários pontos da cidade, entre os dias 16 e 23 deste mês. No primeiro dia de divulgação, Lucas conversou com estudantes e professores do Colégio Amadeus, da Escola Intellectus, e com funcionários do Museu da Gente Sergipana e do Instituto Banese.

Além de falar sobre a programação da Semana, Aribé orientou o público sobre alguns comportamentos e atitudes que permitem um diálogo sem barreiras. “A comunicação inclusiva é o primeiro passo para a construção de uma sociedade que respeita e valoriza a presença e a participação das pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam ter acesso à informação para exercer plenamente a sua cidadania. Mas a comunicação não depende exclusivamente delas. É um dever de todos”, ressalta o vereador.

Durante a palestra, foi distribuída uma cartilha com dicas práticas para uma comunicação inclusiva. As orientações simulam diversas situações envolvendo pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Aos 15 anos, Mariana Laysa de Oliveira Rocha, aluna do 1º ano do Colégio Amadeus, se surpreendeu com as dicas. “Achei muito importante. Vi até uma que eu normalmente não faria, que é usar termos como ‘olhe’ e ‘veja’ em conversa com pessoas cegas. Achava que não deveria usar, mas descobri na cartilha que eles já são acostumados a esses termos”, comenta.

“Essas são reflexões que nós trazemos para os alunos. O trabalho de Lucas Aribé significa um aprendizado de vida e um exemplo que pode inspirar muitos desses jovens a fazer a diferença no futuro. Não é preciso que ninguém tenha uma deficiência ou uma pessoa com deficiência na família para contribuir para um mundo melhor, menos desigual, onde as pessoas se respeitem independentemente das diferenças”, ressalta o diretor do Colégio Amadeus, professor Renir Damasceno.

O diretor do Colégio Intellectus, professor Carlos Travassos, também reconhece a importância da discussão sobre a comunicação inclusiva. “A inclusão é fundamental. Um percentual significativo de pessoas tem algum tipo de deficiência e merece uma convivência digna, pois tem os mesmos direitos que as demais”, afirma.

ARACAJU ACESSÍVEL

O objetivo da Semana Aracaju Acessível é provocar a reflexão sobre a importância da comunicação para a inclusão social de pessoas com deficiência. O projeto é alusivo ao 21 de setembro, Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, conta com cerca de 80 instituições parceiras e mobiliza a população em diversas ações. Na programação, passeio ciclístico, caminhada, jogos esportivos, encontro da rede de leitura, diversas oficinas, entre outros eventos. Mais informações estão disponíveis no site lucasaribe.com.br/aracajuacessivel.

