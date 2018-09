Pesquisa Única mostra Valadares Filho e o pai à frente

04/09/18 - 05:56:23

A TV Atalaia divulgou na noite desta segunda-feira (03), no Jornal do Estado, mais uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Única para o governo do estado e o Senado em Sergipe.

A pesquisa ouviu 1.112 eleitores de 13 municípios, no período de 28 de agosto a 2 de setembro e foi registrada no TSE sob o número SE – 0486712018.

O nível de confiabilidade é de 95,45% e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

A pesquisa mostra que Valadares Filho se mantém a frente para o governo do estado, porém com a margem de erro acaba empatando tecnicamente com Eduardo Amorim.

Além disso, a pesquisa mostra que 19,4% dos eleitores ainda estão indecisos em quem votar para o governo e 17,9% disseram que votariam branco.

Para o senado, Antonio Carlos Valadares aparece em primeiro seguido de Jackson Barreto que segundo a pesquisa, tem a metade da intenção de votos de Valadares. Ainda sobre o senado, Jackson tem o maior índice de rejeição com 32%.

Governo

Valadares Filho (PSB) – 18,9%

Eduardo Amorim (PSDB) – 16,8%

Belivaldo Chagas (PSD) – 12,9%

Dr Emerson (REDE) – 4,9%

Mendonça Prado (DEM) – 3%

Márcio Souza (PSOL) – 2,3%

João Tarantella (PSL) – 2,2%

Milton Andrade (PMN) – 1,3%

Gilvani Santos (PSTU) – 0,4%

REJEIÇÃO

Eduardo Amorim – 24,2%

Belivaldo Chagas – 17,9%

Valadares Filho – 17,7%

Mendonça Prado – 12,7%

Tarantella – 8,6%

Dr Emerson – 7,8%

Márcio Souza – 6,6%

Gilvani – 6,6%

Milton Andrade – 5,7%

Senado

Antonio Carlos Valadares (PSB) – 18,9%

Jackson Barreto (MDB) – 9%

André Moura (PSC) – 7,6%

Pastor Heleno (PRB) – 5,8%

Alessandro Vieira (REDE) – 5,6%

Rogério Carvalho (PT) – 4,9%

Rejeição

Jackson Barreto – 32%

André Moura – 18,1%

Valadares – 10,9%

Rogério – 9,6%

Heleno – 9%