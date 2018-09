PM EFETUA PRISÃO DE “BARÃO DAS DROGAS” E SEUS COMPARSAS

04/09/18 - 05:26:32

A Polícia fez levantamento da vida pregressa de Diego dos Santos e constatou-se que ele saiu a poucos dias do sistema prisional de Sergipe usando tornozeleira eletrônica, onde cumpria pena por assaltos a bancos e trafico de drogas.

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), sobre o comando do tenente-coronel Mota realizava o patrulhamento ostensivo em pontos estratégicos na cidade de Nossa Senhora das Dores na tarde da sexta-feira (31/08/2018) e por volta das 17hs à guarnição Serval 01 deparou-se com um veiculo Gol de placa IAJ-5440 do município de São Cristóvão contendo três pessoas dentro do mesmo em atitudes suspeita nas proximidades do mercado municipal e da praça da banana.

À guarnição Serval 01 ao dar ordem de encoste, o condutor do veiculo citado não obedeceu e empreendeu fuga em direção a rodovia Paulo Vasconcelos seguindo SE230 em direção a BR 101, sendo necessário que os militares fizessem um acompanhamento policial objetivando interceptação do veiculo no trevo da BR101 próximo a Vale do Rio Doce, logo após o veiculo perder o controle na frenagem e bater no meio fio.

Dentro do veiculo citado estava três pessoas, que foram identificadas, sendo o condutor Diego dos Santos, o qual é conhecido com o “BARÃO DAS DROGAS”, ao fazer levantamento da vida pregressa do mesmo constatou-se que Diego estava de tornozeleira eletrônica em uma das pernas, saiu a poucos dias do sistema prisional de Sergipe, onde cumpria pena por assaltos a banco e trafico de drogas e etc.

As duas mulheres foram identificadas como Glecieane Lima da Silva e Elizangela Santos da Silva (segundo informações, uma das mulheres é irmã de Diego e a outra noiva de um vereador da cidade de Ribeirópolis. são residentes da cidade citada)

Nesta ação os PM’s do 10ºBPM e os PM’s do GATI apreenderam com os três suspeitos dentro do veiculo duas pistolas calibre 380, sendo uma adulterada, ou seja, suprimida com 07(sete) munições, vários carregadores de pistola, inclusive um dos carregadores alongado (o que aumenta o poder de alimentação/carga contendo 13 munições do mesmo calibre, mais dois carregados com 10 munições cada do mesmo calibre), uma pequena porção de substancia semelhante à maconha e vários objetos etc.

Diego, Gleicieane e Elizangela foram conduzidos a Delegacia de Nossa Senhora da Glória e apresentados ao delegado de plantão juntamente com o material apreendido para as medidas cabíveis que o caso requer.

Os PM’s do 10ºBPM ressaltaram a importância do apoio dado por parte dos PM’s do GATI nesta ação que resultou em grande êxito com a prisão do Barão das Drogas e suas comparsas, retirando várias armas de fogo de grosso calibre e munições das mãos de pessoas que vinham cometendo crimes em Nossa Senhora das Dores e região.

Informações e foto: PMSE.