PM PRENDE SUSPEITO DE PARTICIPAR NA MORTE DO SARGENTO BORGES

04/09/18 - 09:39:38

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), prendeu na segunda-feira, 3, no Povoado Matapuã, na Zona de Expansão de Aracaju, Johny Passos Santos, de 27 anos, em cumprimento a mandado de prisão em aberto.

Por volta das 17h, uma guarnição do Getam fazia rondas pela localidade, quando avistou o suspeito e abordou-o. Em meio à ação, nada foi encontrado em posse de Johny, mas, após consulta via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), ficou constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do rapaz.

Ainda de acordo com o Getam, o infrator é suspeito de participação no crime que vitimou o sargento Borges no último sábado, 1º, durante assalto à chácara do militar no Povoado Matapuã. Johny também é primo de Gedson dos Santos, de 24 anos, homem que morreu durante troca de tiros com o sargento Borges.

Fonte e foto PM/SE