Prefeito destaca empenho de Laércio para instalação de fábrica em Propriá

04/09/18 - 06:06:16

O prefeito de Propriá Iokanaan Santana destacou, neste domingo 2, o empenho do deputado federal Laércio Oliveira pela geração de empregos em sua região. “O compromisso de Laércio com a nossa cidade é incansável. Para exemplificar isso, cito a instalação da fábrica de tecidos na nossa região. Tivemos uma avaliação positiva do Banco do Nordeste, estava quase 100% garantido, faltava apenas um detalhe e perdemos. Mas Laércio insistiu e vai continuar lutando para trazermos esse empreendimento para Propriá, que vai gerar mais de 2 mil empregos. Não podemos perder essa oportunidade. Assim como agradecemos o empenho dele para a chegada de outro empreendimento aqui no município”, disse o prefeito, ao declarar seu apoio a Laércio.

Além do prefeito, o parlamentar recebeu o apoio da primeira-dama, Helena Santana, e de várias lideranças políticas da cidade, como o ex-vereador Marcos da Feira, ex-vereadora Lucia de Vado, Normando da Saúde, Jacira e seu marido Caçapava, entre outros. O encontro aconteceu na União Beneficente.

Emendas de Laércio para Propriá

Foram destinadas para o município de Propriá R$ 500 mil, para pavimentação do bairro Matadouro, R$ 250 mil para a pavimentação da rua Santo Amaro e a rua da Delegacia, R$ 100 mil para a compra de uniformes para os alunos das escolas municipais, R$ 550 mil para reforma e compra de equipamentos para postos de Saúde, R$ 500 mil para pavimentação do conjunto Santo Antônio e outras ruas, além da entrega de uma caminhonete para a Saúde do município.

União no projeto

A primeira-dama, Helena Santana, falou da importância da união para que haja vitória de um projeto que beneficie a cidade de Propriá. Helena ressaltou que estar ao lado de Laércio é importante para o município. Porque o projeto é para desenvolver a região do baixo São Francisco. “Laércio inspira confiança e verdade. Quando ele diz sim é sim, quando diz não é não. Por isso que nós estamos ao lado dele, porque através do mandato dele vamos trabalhar para buscar mais recursos para Propriá. Essa cidade que eu amo, porque moro aqui há mais de 30 anos e que eu quero que seja polo de desenvolvimento no Estado”, disse Helena.

Laércio agradeceu a todos os participantes pelos elogios da sua atuação

política, lembrou-se de amigos, encontros e diálogos na longa estrada da sua trajetória em Sergipe. Ressaltou a importância de um mandato parlamentar no auxílio de cada região. “O meu mandato de ponta a ponta é em defesa do setor produtivo nacional. Porque se eu tiver empresas consolidadas, eu tenho riqueza, renda e emprego para as pessoas. E eu sempre trabalho com essa visão. Sou conhecedor de todo o distrito industrial de Sergipe e já vi a decadência do setor. E estou criando esse compromisso com a cidade de Propriá”, garantiu Laércio acrescentando que seu compromisso em destinar emendas para o município é desde o seu primeiro mandato, independente de alianças políticas.

Qualidades de Laércio

Durante a reunião lideranças locais ressaltavam a postura, a ética e o trabalho de Laércio, sendo um dos parlamentares mais produtivo na Câmara dos Deputados, Ficha Limpa e um dos deputados mais atuantes no país. Reafirmando o apoio da cidade de Propriá.

“Laércio tem feito muito por Sergipe e pelo nosso município. E através de emendas parlamentares ajuda a melhorar a nossa cidade maravilhosa que é Propriá. Laércio estou aqui para te dar meu total apoio, não só meu, mas também de meus amigos e familiares. Porque Sergipe merece uma pessoa como você. É Ficha Limpa e que tem compromisso com o povo de Sergipe”, enalteceu a ex-vereadora Lúcia.

A liderança local Jaci e seu marido Caçapava fizeram questão de deixar claro que Laércio auxilia e tem atenção pelas pessoas antes mesmo de ser político. “A preocupação de Laércio com o povo vem antes de ele ter sido eleito, sempre que pedi, ele auxiliou, como a destinação da emenda para o bairro Matadouro. Então pra mim, isso faz a diferença, por isso ele tem o meu apoio e de minha família”, afirmou Jaci.

Mais apoio a Laércio

Com o foco na vitória da candidatura à reeleição do deputado federal Laércio Oliveira também anunciaram o apoio: ex-vereador Marcos da Feira, ex-vereador Costinha, ex-vereador Edson enfermeiro, Luciano da saúde, João Paulo, Harry, ex-vereador Vado, Rivaldo, ex-vereador Genival, Kátia do bairro Brasília, secretária municipal de Assistência Social, Elizabete Nunes, secretário de Administração, Noyberts Lucas Dantas, o secretário de Saúde, representado por Lennon da Saúde, secretário de Agricultura, Luciano Sales Gomes, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, José Manuel Nunes Freire, coordenador de Comunicação Social, Adeval Marques, Cláudio Ferreira, superintendente da SMTT, Mateus Poderoso, Jaqueline da Saúde e Ediane da Saúde.

Foro assessoria

Por Elenildes Mesquita