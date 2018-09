SENADORA MARIA DO CARMO LAMENTA ALTO ÍNDICE NEGROS MORTOS

04/09/18 - 05:27:04

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) revelou-se assustada ao averiguar que o Estado de Sergipe foi o que registrou maior taxa de assassinatos de negros, num comparativo com a média nacional. “São 79 negros mortos para cada 100 mil habitantes”, constatou a senadora democrata, referindo-se aos números doAtlas da Violência deste ano, elaborados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Pelos dados compilados, destacou a senadora, as maiores taxas de assassinatos de negros no Brasil se encontram em Sergipe e Rio Grande do Norte, como 70,5 mortos para cada 100 mil habitantes. “Curiosamente, as menores taxas de homicídios de negros foram registradas em São Paulo, Paranáe Santa Catarina. “É um dado alarmante e muito preocupante, pois denota o alto grau de racismo que enfrentamos”, afirmou Maria do Carmo, para quem “a cor da pele não pode ser parâmetro para se promover o desrespeito e a indignidade humana”.

Para a parlamentar democrata, é assustador que em pleno século XXI, o racismo ainda tenha tanta força. “Essa desigualdade, imposta pela cor da pele, é inaceitável. Não podemos tolerar esse tipo de coisa”, disse Maria do Carmo, ao apelar para que todos, “a começar pela família, reforce na base a imperiosa necessidade de respeito às pessoas, independente de classe social, raça e gênero”.

Fonte e foto assessoria