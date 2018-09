Somese e MedGuias lançam Guia Médico Especializado de Sergipe

04/09/18 - 05:40:58

O Guia Médico Especializado de Sergipe, produzido pela empresa MedGuias, em parceria com a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) foi lançado oficialmente na última segunda-feira, 3, e está disponível de forma online. O catálogo, que a partir de abril de 2019 será distribuído gratuitamente de forma impressa, traz diversas especialidades médicas que podem ser acessadas através do guiamedicose. A empresa MedGuias já desenvolve essa ferramenta de pesquisa em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O objetivo do Guia é atender a demanda da população que necessita de informações atualizadas da classe médica, como também, de outros profissionais da área da saúde como odontologistas, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.

Segundo o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, o Guia representa uma ferramenta de pesquisa para pacientes e um diferencial para a Somese. “A tecnologia faz com que o paciente tenha na palma da sua mão informações e especialidades médicas do seu interesse”, destaca Dr. José Aderval Aragão.

De acordo com o diretor comercial da MedGuias, Adriano King, o Guia nasceu de uma necessidade da população e nele são disponibilizadas informações da área médica e da saúde. “Dentro de cada especialidade médica tem o médico efetivamente registrado no CRM e devidamente habilitado para trazer segurança aos pacientes”, informa Adriano.

O diretor de tecnologia da MedGuias, Kenneth Correa, explica que o Guia Médico em Sergipe fará com que os pacientes tenham acesso à informação acessível sobre qualquer especialidade médica. “Estamos o tempo todo conectados na internet e a nossa ideia é que o Guia Médico consiga trazer uma informação rápida, fácil e atualizada”, pontua Kenneth.

Matéria e Foto: Ascom Somese