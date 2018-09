Superintendente recebe taxistas para discutir demandas do transporte na cidade

04/09/18 - 08:01:57

Na manhã desta segunda-feira, 3, o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, recebeu na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe (Sintax-SE). Entre outras coisas, a categoria pede a regulamentação do serviço de lotação da zona Sul da cidade, solicitando que este tipo de transporte, da região para o Centro da cidade, seja criado e regulamentado.

O superintendente Renato Telles ouviu atentamente todas as demandas apresentadas pelos taxistas durante a reunião e explicou que alternativas estão sendo avaliadas pela Prefeitura de Aracaju dentro do Plano de Mobilidade. “A categoria já havia sido recebida para tratar dos mesmos pleitos. A nossa gestão prioriza o transporte público e almeja estabelecer um sistema no qual todos os modais possam funcionar de forma harmônica”, afirmou.

O segundo secretário do Sintax, José Airton dos Santos, participou da reunião e explicou as outras reivindicações da categoria. “Diálogo é sempre bom. Nós aproveitamos a oportunidade para falar também sobre o acordo entre taxistas de Aracaju e Socorro, que foi quebrado, mas o superintendente se comprometeu a conversar com a SMTT de Socorro. Pedimos também para rever os corredores por onde circulam os táxis de Socorro e São Cristóvão, que estão embarcando passageiros aqui dentro da cidade e nos prejudicando. Quanto ao transporte lotação para a zona Sul, ainda não acertamos nada, mas ele garantiu que será analisado junto com o Plano de Mobilidade urbana”, disse.

Fonte e foto assessoria