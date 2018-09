VALADARES FILHO ABRE SÉRIE DE DEBATES NA SEDE SINDIFISCO

04/09/18 - 05:35:57

Evento busca conhecer as propostas dos candidatos e apresentar contribuições para a formulação das políticas públicas

Em encontro realizado na tarde desta segunda-feira (3), na sede do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco), em Aracaju, o candidato ao governo pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, ouviu dos auditores fiscais a incoerência da política de concessão benefícios fiscais à grandes empresas no momento em que o estado está quebrado e a crise financeira inviabiliza investimentos capazes de melhorar os indicadores econômicos.

Primeiro candidato a participar da série de debates do grupo fisco, Valadares Filho afirmou que o Estado não pode abrir mão de atrair novos empreendimentos e que em seu governo o diálogo e a negociação serão utilizados a fim de encontrar saída para esse “impasse”. “Vamos buscar uma saída para conquistar novas empresas sem abrir mão da arrecadação, é o equilíbrio entre arrecadar e conceder benefícios, que geram empregos”, disse o candidato, reafirmando a sua política de diálogo com toda a sociedade para alcançar o objetivo de reconstruir Sergipe e resgatar sua economia.

Questionado sobre a razão que o leva a querer ser governador justamente no momento em que o estado está quebrado, Valadares Filho respondeu de imediato e com toda a segurança: “justamente para consertar Sergipe. Tenho isso como missão”, falou ele, acrescentando que é um político jovem, com independência para fazer uma gestão capaz de recuperar o estado. “Não sou um político carreirista. Se fosse iria buscar a reeleição para a Câmara Federal. Mas tenho o governo como uma missão. Sergipe tem jeito e vamos mostrar isso”.

Sobre seus planos para as Finanças e Administração Tributária, tema dos debates promovidos pelo Sindifisco, Valadares Filho adiantou que será feita uma auditoria para identificar a real situação econômica financeira do estado e que pretende profissionalizar a máquina administrativa montando uma equipe técnica e qualificada. Também apontou a intenção de contar com a colaboração dos auditores fiscais para a construção de uma política de gestão capaz de melhorar a arrecadação sem penalizar o contribuinte, reduzir a sonegação e as despesas, e evitar o desperdício.

O candidato disse apostar no diálogo, na discussão com a sociedade para retomar o crescimento econômico de Sergipe e buscar solução para os problemas mais críticos, como o combate à violência, a crise nos hospitais. “Vamos ouvir todos sem abrir mão do poder de decisão que cabe ao governador”, adiantou.

De acordo com o presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa, a série de debates busca ouvir as propostas dos candidatos que disputam o governo de Sergipe para a área tributária e contribuir na construção das políticas públicas. “O movimento sindical não pode se ater à questões reivindicatórias. Tem também que contribuir na formulação das políticas e na busca de soluções”, defendeu Pedrosa.

Foto: Alex Cordeiro.