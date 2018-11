A ROTA TRAÇADA PELO PT

A maioria dos políticos ainda está em ressaca da campanha e do pleito em dois turnos. A eleição foi concluída no domingo passado, mas a maioria sequer viajou para esfriar a cabeça. Nem os que ganharam e nem os que perderam. Continuam na ativa em razão de compromissos no próprio Executivo, nas Assembleias e Congresso. Quem não obteve êxito eleitoral, acha difícil lamentar em uma resort. O corpo relaxa, mas a cabeça fica tumultuada, buscando resposta para identificar falhas e traidores.

Como se vive nesse período de explosão de alegria dos eleitos e trauma dos derrotados, a política estaciona e só retorna ao ar depois da posse dos novos governadores e em fevereiro quando assumem senadores, deputados federais e estaduais. Muita dor de cabeça para os que foram eleitos, mas têm processos que podem barrá-los antes da diplomação. Enquanto quem não conseguiu chegar lá, fica na espera para conquistar os votos válidos e conseguir o mandato que já não tinha esperança.

Enfim, a pós-eleição revela muitos problemas, inclusive na hora da prestação de contas.

Em Sergipe, por exemplo, ainda não se sabe quem vai comandar a oposição. Mas Eduardo Amorim (PSDB) e o senador Valadares (PSB) voltaram a atuar para barrar uma das emendas impositivas do Governo. Sinal de que podem se unir, mas sem mandato fica um comando carente de força.

O deputado federal André Moura (PSC) vai reunir o seu bloco para adotar uma posição, enquanto Valadares Filho quer tentar uma união de forças oposicionistas para atuar no Estado. Tudo anda fora de uma estrutura confiável que se defina como um grupo que se porá vigilante ao que o Governo fará depois de primeiro de janeiro.

Tem um detalhe que é preciso ficar atento. O Partido dos Trabalhadores já se declara que saiu fortalecido em Sergipe. Não vai se contentar apenas com mandatos conquistados agora. Quer a Prefeitura em 2020 e não tira da cabeça o Governo em 2024. Seria a rota feita por Marcelo Déda que tenta reconstruir, independente da base de apoio que se manterá no Poder por mais quatro anos.

TUDO JÁ RESOLVIDO

As emendas do orçamento para Sergipe foram batidas o martelo ontem pela manhã, inclusive as seis impositivas, durante reunião no gabinete da senadora Maria do Carmo.

Na terça-feira houve um impasse em relação à emenda para o Centro de Imagens.

O PROBLEMA SÉRIO

Grupo de parlamentares e prefeitos, liderado pelo Senador Amorim, propôs emenda para criação de um consórcio formado por cidades para outro Centro de Imagens.

A emenda de consórcio de Prefeituras terminou sendo aprovada pela bancada.

OBJETIVO PREJUDICAR

Mas houve um estresse por parte do senador Eduardo Amorim que tumultuou o processo, porque sugeria retirada de recursos da emenda para Educação.

Belivaldo Chagas não cedeu e sem assinatura de dois senadores a emenda não passava.

AGORA SEM PROBLEMA

Em novo encontro, ontem pela manhã, se chegou à solução e a bancada federal definiu pela aprovação, em um clima que terminou prevalecendo o bom senso.

À tarde houve a assinatura da ata e acabou o problema.

PT JÁ SE PREPARA

O Partido dos Trabalhadores quer disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020 e já está expondo isso com muita clareza. É verdade que o PT cresceu em Sergipe.

Atualmente o PT pede melhor tratamento na Capital.

MAS NÃO É SÓ ISSO

O PT quer ir mais longe e em 2024 o senador eleito Rogério Carvalho deve ser o nome da legenda para o Governo do Estado.

O próprio PT já está pedindo maior participação.

REPERCUTE LÁ FORA

As declarações sobre posições do PT em Aracaju já repercutiram fora do Estado e avançou por Brasília, deixando membros de outros partidos aliados de “orelhas em pé”.

Alguns deles acham que o PT começa a expor o que deseja de fato.

MARCIO JÁ É COTADO

Como em Sergipe o governador reeleito Belivaldo Chagas pode fundir as Secretarias da Agricultura com a Meio Ambiente, Marcio Macedo deve ser o titular.

Marcio, entretanto, tem atividades partidárias em São Paulo.

REDUZIR O ESTADO

Belivaldo Chagas com a redução de Secretarias – através de fusões – fará com que o Estado economize de R$ 50 a 60 milhões por ano.

Além disso, haverá corte no custeio e nos cargos em comissão.

NÃO SERÁ DE VEZ

De Brasília, Belivaldo Chagas disse que não fará mudanças de uma só vez. Vai enviar para a Assembleia uma reforma de Governo ainda pequena.

E aguardar o que será modificado pela Presidência da República.

LÍDER NA ASSEMBLEIA

Quanto ao líder do Governo na Assembleia, Belivaldo brincou: “serei eu mesmo”. Mas acrescentou: “se o deputado Francisco Gualberto quiser continuar não terá problema”.

Gualberto estaria pensando em um lugar na mesa diretora.

RECUPERA-SE BEM

O deputado reeleito Gilmar Carvalho já avisou que na Alese vai manter posição independente de bloco. Ele está internado com infecção urinária.

Está tudo bem e terá alta na segunda-feira.

UMA PARADINHA

Deputados eleitos e reeleitos deram uma paradinha e sequer falam da Presidência da Alese, o que antes vinha sendo tratado nos bastidores com insistência.

Vão deixar isso para tratar com Belivaldo Chagas.

FÁBIO À DISPOSIÇÃO

O deputado federal eleito Fabio Henrique (PDT) diz que em Brasília o partido fará oposição, mas em Sergipe o que puder ajudar a Belivaldo não criará problema.

Diz que acabou a campanha e que manterá a amizade com o governador.

FALA-SE NO DISTRITÃO

Já se fala em Brasília no Distritão já para as próximas eleições: acabam-se todas as composições e os eleitos serão aqueles que tiverem mais votos.

O que não se pode negar que seria o mais lógico.

ROGÉRIO E HELENO

O senador eleito Rogério Carvalho (PT) está em Brasília. Passou por Heleno Silva e lhe disse, apertando o braço “você está vivo e forte”.

Heleno retribuiu e conversaram rapidamente.

ORGANIZANDO O PP

O deputado Laércio Oliveira (PP) está organizando o seu partido em Sergipe, com formação de novos diretórios para fortalecimento da sigla no Estado.

Isso começa a ser feito já na próxima semana.

Notas

Cidadão sergipano – Em nome da Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada Ana Lula entregou em mãos o Título de Cidadania Sergipana aos professores da UFS Bartira Telles Pereira Santos e Silvana Aparecida Bretas e aos professores José Mário Aleluia Oliveira, Romero Júnior Venâncio Silva.

Dificuldades na fusão – O ministro do Meio Ambiente Edson Duarte divulgou nota ontem manifestando preocupação com a fusão da pasta ao Ministério da Agricultura, determinada pelo governo eleito de Jair Bolsonaro. Diz que o novo ministério terá dificuldades operacionais que podem “resultar em danos para as duas agendas”.

Redução de limite – O Banco Central autorizou instituições financeiras a reduzirem sem aviso prévio o limite do cartão de crédito de clientes com alto risco de inadimplência. Um dos argumentos é que a medida pode ajudar a baratear a taxa de juros dessa modalidade, que é de quase 300% ao ano.

Fraudado sua toga – Ciro Gomes à CBN sobre a possibilidade do juiz responsável pelas investigações da Operação Lava-jato assumir algum cargo no governo Bolsonaro. “Sérgio Moro devia aceitar logo porque ele não é um juiz, ele é um político que tem fraudado sua toga com intrusões na política”.

Geddel silencia – Geddel Vieira permaneceu em silêncio ontem, durante depoimento no STF na ação penal sobre R$ 51 milhões em espécie encontrados em um apartamento em Salvador. O irmão de Geddel, deputado Lúcio Vieira Lima, também permaneceu calado e usou o direito constitucional de não produzir provas contra ele mesmo.

Plano Contra Corrupção – Exatamente um ano atrás, Sergio Moro falou sobre a necessidade de se fazer um “Plano Real Contra a Corrupção”. É o que explica sua ida ao Ministério da Justiça: a chance de institucionalizar a Lava Jato, criando instrumentos permanentes de combate à roubalheira – coisa que ninguém fez.

Conversando

Encontro casual – Ontem, no aeroporto de Brasília, o governador Belivaldo se encontrou com o seu colega de Alagoa, Renan Filho.

Deve se filiar – O senador eleito Alessandro Vieira está conversando com o PPS e deve se filiar ao partido. A Rede não fez quociente eleitoral.

Base aliada – Pelas suas posições, Alessandro Vieira está mais para integrar a base aliada do Governo que a da oposição. Pelo menos nesse momento.

Não se entendem – Partido dos Trabalhadores e PCdoB já não se entendem há algum tempo, embora sempre se mantiveram juntos na disputa política.

Até quatro dias – O governador Belivaldo Chagas (PSD) diz que não precisa mais que quatro dias para ele descansar da campanha.

André atua – O deputado federal André Moura (PSC), como líder do Governo no Senado, discute agendas do Governo para até dezembro.

Empenho e esforço – Marcio Macedo conversou ontem com juventude que o apoiou e alguns coordenadores da campanha, para agradecer o empenho e esforço de cada um.

Alguns nomes – Belivaldo Chagas já tem alguns nomes para ocupar Secretarias, mas ainda falta novos que vão compor sua equipe de trabalho.

Sobre Fafen – O ex-governador Albano Franco é o político que mais se preocupa com a situação da Fafen em Sergipe.