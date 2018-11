ALESSANDRO: “DANIELE TEM CURRÍCULO, NÃO PRECISA DE INDICAÇÃO”

01/11/18 - 14:06:24

Na manhã desta quinta-feira (01) o senador eleito pela Rede, delegado Alessandro Vieira, afirmou que irá adotar uma posição de independência e que não pretende fazer nenhuma indicação política.

No grupo “Café com Política”, um dos participantes, se referindo ao senador eleito, fez uma postagem onde diz que “pensei que ia indicar a delegada Danielle também para algum cargo a nível nacional”. Alessandro Vieira em resposta afirmou que “Danielle tem currículo para não precisar de indicação política”, afirmou o senador eleito.

Alessandro falou também de sua posição no senado, afirmando que “minha posição no senado será de independência. As pautas positivas terão meu apoio. Aquilo que eu entenda como negativo, não”, disse Alessandro e concluiu afirmando que “não tenho interesse em ocupar cargos ou fazer indicações neste sentido”.

Munir Darrage