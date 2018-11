Articuladores do Selo Unicef reúnem-se com integrantes do NUCA em Lagarto

01/11/18 - 13:47:53

Os mobilizadores do Selo Unicef em Lagarto, os professores André Barbosa, Alex Andrade, Catarina Costa e Tavares, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira, 31, com o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), na sede da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte.

Na reunião, os integrantes discutiram sobre: educação, cidadania entre vários outros assuntos, para formar cidadãos responsáveis. O projeto é promover a educação para uma cidadania democrática para mudar a sociedade em que vive.

De acordo com o articulador do Selo André Barbosa, os participantes do Núcleo estão fazendo uma campanha intitulada #PartiuMudar para que os outros jovens do nosso município e do nosso estado mudem sua visão de mundo.

Para o desafio, a Unicef propõe uma série de atividades, como: uma ação realizada com os adolescentes do NUCA; uma de mobilização social em que os integrantes convidam outros jovens para atuar nos trabalhos; uma ação junto à Gestão Municipal para estimular as secretarias, Câmara de Vereadores e demais instâncias governamentais se abram para a participação cidadã de adolescentes.

Fonte e foto assessoria