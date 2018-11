BELIVALDO INDICA EDUARDO D’ÁVILA PARA PROCURADOR GERAL

01/11/18 - 20:46:18

Apesar de ser o segundo mais votado, o procurador Eduardo Barreto D’Ávila Fontes, que obteve 58 votos, foi o escolhido pelo governador Belivaldo Chagas, na noite desta quinta-feira (01), para ser o Procurado Geral da Justiça do Estado de Sergipe.

A eleição foi realizada com a participação de 139 membros do Ministério Público de Sergipe, na manhã do dia 22, para formação da lista com o nome dos candidatos mais votados para o cargo de procurador-geral de Justiça.

Disputaram a eleição, o promotor de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, que obteve o total de 104 votos, e o procurador de Justiça, Eduardo Barreto d’Ávila Fontes, que obteve 58 votos. Votaram os integrantes do quadro ativo da carreira do MP, mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal.