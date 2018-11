Bittencourt destaca importância do retorno da Gestão Democrática na Rede Municipal

01/11/18 - 14:16:34

Na Tribuna da Câmara de Aracaju nesta quinta-feira, 01, o vereador Professor Bittencourt destacou a retomada da Gestão Democrática na Rede Municipal de Ensino. A nova formatação envolve a comunidade escolar (alunos, professores, coordenadores e família), atores fundamentais na construção e no fortalecimento do processo educacional. O início dos trabalhos contempla com a eleição dos Conselhos Escolares, ocorrida ontem, dia 31.

“O retorno da Gestão Democrática foi votado e aprovado na Câmara. O processo tinha sido interrompido na administração anterior a Edvaldo Nogueira e, agora foi compreendida a importância da retomada. A eleição dos Conselhos Escolares aconteceu nas 74 escolas. O conselho será composto por membros do magistério, pais de alunos, alunos e funcionários que desempenharão suas funções no mandato de 2018 a 2021”, explicou.

Segundo a Prefeitura de Aracaju, o Conselho Escolar é o responsável por administrar questões administrativas, pedagógicas e financeiras, em consonância com a direção da escola. É através dele que é possível ampliar o diálogo com a comunidade escolar além de intermediar as tratativas para o recebimento das verbas do Programa de Repasse de Recursos Financeiros (Prefin) e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) às escolas. Esses são recursos municipais e federais essenciais para as ações diárias para manutenção dos estabelecimentos de ensino.

Ainda na Tribuna, Bittencourt ressaltou que no dia 8 e 9 de novembro acontecerá um curso para todos os professores que desejam pleitear uma vaga na direção das escolas. O curso abordará sobre diversos temas, a exemplo de gestão financeira, importante pilar na administração. Eles terão que ter um aproveitamento mínimo de 70% de frequência e nota mínima de 7,0 para que estejam credenciados a participar do pleito eleitoral que acontecerá no da 19 de dezembro. Na eleição serão definidos 74 diretores eleitos, 19 coordenadores administrativos e 79 coordenadores pedagógicos.

“O retorno da Gestão Democrática é mais uma promessa de campanha cumprida por Edvaldo Nogueira. Trata-se de uma necessidade real, objetiva e urgente que estava garroteada na rede pública municipal desde a gestão passada. A escola é o espaço que converge uma série de demandas em que os membros e a comunidade precisam tratar. A gestão democrática compartilha responsabilidades na construção dos destinos da escola. Desejo sucesso aos participantes e parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira, a secretária Cecília Tavares, a secretária adjunta Antônia Arimatéia, o diretor Manoel Prata, os amigos do Sindicato dos Profissionais da Educação de Aracaju (Sindipema) e todos os professores e alunos”, pontuou.

Da assessoria

Foto César de oliveira