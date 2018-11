CABO AMINTAS VENTILA POSSIBILIDADE DE CPI DO TRANSPORTE

01/11/18 - 05:24:36

O vereador e líder da oposição Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), sobre o aumento de quase R$1 no valor da tarifa de ônibus da capital sergipana.

O cálculo tarifário apresentado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, o Setransp, mostrou que os custos do transporte já apontavam o valor de R$ 4,44 como tarifa necessária para estabelecer o equilíbrio entre os custos para a operação do serviço e o número de passageiros pagantes atendidos na capital e região metropolitana.

Cabo Amintas, considerando o aumento extremamente elevado, indagou o gestor municipal. “Qual é a desculpa do prefeito agora? Qual é a desculpa pra essa proposta do Setransp? Nós sabemos muito bem o que vai acontecer. Jogam o valor de R$4,44, a proposta do Setransp, para negociarem diretamente com o prefeito. Vejam em que mundo nós vivemos na política do Brasil!”, disse.

O parlamentar ainda relembrou a emenda à Lei Orgânica que determina que as tarifas de serviços de transporte coletivo, no âmbito municipal devem ser fixadas pelo Poder Executivo.

“Foi retirado daqui [Câmara Municipal] o poder disso, não mandam nem a planilha pra cá, para analisarmos. Tiraram daqui porque acharam que poderia haver, como foi citado em outra legislatura, envolvimento de vereadores em corrupção com empresários de empresas de ônibus”, afirmou.

Por fim, Amintas ironizou o possível fim da CPI da Saúde propondo outra Comissão Parlamentar de Inquérito. “Quero aproveitar para dizer a presidência da Casa. Se quiserem acabar com a CPI da Saúde como tentaram, vamos concluir ela primeiro, reunir os colegas, e fazer, quem sabe, a CPI do Transporte Público”, alfinetou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar