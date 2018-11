Com muita alegria e festa o mês da criança foi encerrado em Santana do São Francisco

01/11/18 - 12:46:55

O último dia dia do mês de outubro (31) quarta-feira, foi dedicado ao encerramento das festividades em comemoração a criança de Santana do São Francisco, diversas atividades foram desenvolvidas durante o outubro da criança.

A secretaria de assistência fechou o mês das crianças com alegria diversão e cidadania, equipamentos de parque de diversão e muito lanche foi a tônica do evento que com muito brilho encerrou as atividades.

Para a Secretária de Assistência Social Maria das Dores – Dona Quinha, cuidar da garotada santanense é o foco principal de nossa gestão ” Estas crianças que hoje tratamos com muito carinho e afeto, é o futuro de nossa sociedade, por este motivo temos olhar especial para o encaminhamento das futuras mulheres e futuros homens de nossa cidade.” Afirmou Dona Quinha.

Fonte e foto assessoria