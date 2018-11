CONIVALES PLEITEIA EMENDA PRA CONSTRUIR CENTRO CLÍNICO

01/11/18 - 16:28:32

CONIVALES pleiteia emenda de bancada para construção do Centro Clínico de Diagnóstico

Na reunião da bancada federal de Sergipe em Brasília, o presidente do CONIVALES (Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco) e prefeito de Amparo do São Francisco, Franklin Freire, apresentou aos deputados federais, senadores e prefeitos presentes, o projeto de implantação do Centro Clínico de Diagnóstico Conivales a ser instalado em Aracaju, e que absorveria uma série de serviços na área de saúde para a população dos municípios consorciados, conveniados e os que venham a se conveniar com o Consórcio.

A proposta é de que o Centro seja construído com recursos de uma emenda coletiva impositiva no valor de R$ 20 milhões. “Devido à sua importância, acreditamos que teremos o apoio de toda a bancada, uma vez que o benefício será para todos os sergipanos”, destaca o presidente.

De acordo com Franklin Freire, essa é uma das principais demandas das prefeituras, que enfrentam uma série de dificuldades para marcar exames, consultas e cirurgias para a população que, por conta da complexidade, não são oferecidos na rede pública municipal.

“O que queremos com o Centro é evitar que pessoas morram porque não conseguiram ter acesso a um exame ou uma cirurgia. Semana passada, na minha cidade Amparo do São Francisco, uma senhora de 62 anos fez a solicitação de uma cirurgia de catarata em 2014, só conseguiu a liberação na última quinta-feira, 25 de outubro 4 anos após a solicitação da cirurgia. No entanto, ela não poderá mais fazer a mesma porque já faleceu. É uma triste realidade que queremos combater”, alegou o presidente do CONIVALES.

O Centro será responsável por ofertar diversos serviços de saúde, como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, raio-x, radiografia, cintilografia, pequenas cirurgias, consultas com médicos especialistas e outros. “Já conseguimos com a primeira compra parcelada de medicamentos, uma economia em média de 50% para os municípios. Agora, com o Centro, vamos desafogar as redes públicas de Aracaju e do próprio Estado, proporcionando agilidade, conforto e eficiência no atendimento de saúde a milhares de sergipanos. Acredito que será um grande passo e um enorme benefício para toda população Sergipana”, frisou Franklin.

Fonte e foto assessoria