DEPUTADO JONY MARCO E BANCADA DEFINEM DESTINAÇÃO EMENDAS

01/11/18 - 05:00:20

Como coordenador da Bancada Federal de Sergipe, o deputado Pr. Jony Marcos (PRB) realizou audiência pública em Brasília, nesta quarta-feira, 31, com os deputado e senadores sergipanos para definir a destinação de R$ 169 milhões em recursos para serem investidos no Estado e nos Municípios.

Foram seis emendas: uma de R$ 69 milhões para Educação do Estado; e cinco emendas de R$ 20 milhões, uma para Saúde, uma para Segurança, uma para a Universidade Federal de Sergipe (UFS) aplicar no Campus do Sertão, uma para CODEVASF investir em equipamentos para diversos Municípios e uma para Aracaju. A emenda de Segurança será direcionada para recursos em viaturas das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais.

Participaram da audiência também o governador do Estado Belivaldo Chagas; os prefeitos de Aracaju, Socorro e de outros Municípios; comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal; e o Reitor da Universidade Federal de Sergipe.

“Sempre procuramos fazer com que os Municípios sergipanos seja bem representados na distribuição das emendas, isso contribui para com um desenvolvimento conjunto de todo o Estado”, comentou o deputado Jony Marcos.

