DUAS PESSOAS SÃO PRESAS ACUSADAS DE ESTUPRO EM ARACAJU

01/11/18 - 10:28:47

Ao total, no período de janeiro a outubro o DEACAV contabilizou 36 prisões este ano

Na tarde desta quarta feira, 31, policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento a Criança e Adolescente Vítima (DEACAV) prenderam duas pessoas pelos crimes de estupro de vulnerável. Segundo a delegada Roberta Fortes, no primeiro caso, uma criança de oito anos foi vítima de abuso sexual com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com sentença definitiva e pena de prisão por nove anos e nove meses de reclusão.

Já o segundo caso, um adolescente de 13 anos de idade também foi vítima de estupro, por diversas vezes, além de ter sido agredido, o que resultou em várias lesões. Com isso, o homem foi condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão. Vale ressaltar que dos meses de janeiro a outubro foram cumpridos 36 mandados de prisão preventiva e definitiva.

Segundo informações da delegada Annecley Figueiredo, a Delegacia de Atendimento a Criança e Adolescente Vítima tem como principal foco o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes estes que causam graves danos físicos e psicológicos nas vítimas e familiares.

“Além da responsabilização do autor ao final do processo, resultando na prioridade em cumprir os mandados de prisão, temos uma preocupação diferenciada com as vítimas desses crimes, buscando sempre afastá-las de qualquer situação de risco, com a representação por medidas de proteção, bem como encaminhá-las ao sistema da rede de proteção, de forma que recebam acompanhamento psicológico para minimizar os traumas causados pelo abuso”, concluiu a delegada.

SSP