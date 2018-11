Emendas de bancada: Eduardo defende Centro de Diagnóstico por Imagem

01/11/18 - 07:45:36

A bancada federal garantirá que a União invista R$ 169 milhões no estado de Sergipe em 2019 por meio de emendas impositivas. Serão seis emendas, três delas serão priorizadas para saúde, educação e segurança pública. O senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) defendeu a importância da emenda de R$ 20 milhões, para o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), uma de suas propostas na última campanha.

Segundo ele, os sergipanos, especialmente aqueles que moram no interior, sofrem com as longas filas de espera por importantes exames de saúde. “O CDI, que será administrado por um consórcio municipal, deve ser uma prioridade, porque, com o funcionamento adequado, a comunidade conseguirá resolver, com qualidade, a maioria dos seus problemas de saúde”, defendeu Eduardo.

Os parlamentares sergipanos, sob a coordenação do deputado federal Jony Marcos (PRB-SE), garantiram em reuniões realizadas na última terça (30) e quarta-feira (31) apoio à infraestrutura para Educação Básica. Serão R$ 69,6 milhões para ampliação da oferta da educação pública com reformas de escolas e construção de quadras de esporte, permitindo assim uma atuação mais qualificada dos profissionais da área. A sugestão foi feita pelo governo de Sergipe.

Ainda no âmbito da Educação, foi aprovado R$ 20 milhões para o apoio à expansão da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no sertão sergipano. O recurso será investido em um centro de vivência, biblioteca, centro poliesportivo, blocos laboratoriais didáticos, laticínio escola, unidades demonstrativas para produção agropecuária e alojamentos estudantis.

Saúde e Segurança

A saúde de Aracaju receberá um investimento da ordem de R$ 20 milhões para minimizar os problemas que o município enfrenta na área. Outros R$ 20 milhões fortalecerá e modernizará as instituições de segurança pública. A emenda destinará recursos para aquisição de equipamentos e veículos para as guardas municipais, polícia militar e corpo de bombeiros atendendo assim toda a população dos 75 municípios.

Codevasf

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) foi favorecida com uma emenda de R$ 20 milhões. Os recursos serão destinados para revitalização dos perímetros irrigados em Sergipe.

