Espaço Cultural Leonardo Alencar apresenta exposição ‘Sustentáveis’

01/11/18 - 08:06:30

Mostra acontecerá no Centro de Criatividade em função da reforma da BPED

Na próxima terça-feira, 06 de novembro, a partir das 20h, o Centro de Criatividade abre suas portas para mais uma belíssima exposição. Na ocasião, o artista visual Canijan Oliveira lançará a mostra ‘Sustentáveis’, contemplada no edital de ocupação do Espaço Cultural Leonardo Alencar, localizado originalmente no hall da Biblioteca Pública Epifânio Dória (BPED), e que passa atualmente por uma ampla reforma.

O projeto parte da reflexão entre o conhecimento e a comunicação, nos questionando o lugar e a importância das palavras e das imagens no nosso cotidiano. Para Canijan, “o conhecimento vem através dos livros e isso provoca o crescimento humano e de pequenos armários e bibliotecas como lugares de referência do saber”, explica.

As obras do artista são feitas em aquarela sobre papel, onde ele solta o traço e a poética da imaginação, criando personagens diferentes que se relacionam com os livros, com a leitura, com as palavras e trazem elementos da natureza que proporciona uma atmosfera leve e reflexiva.

A exposição ficará disponível no Centro de Criatividade, que fica na Rua Dom Bosco, 119-149, bairro Suissa, até o dia 10 de dezembro com livre visitação.

Sobre o artista

Canijan Oliveira é Aracajuano e tatuador há três anos na Real Traço Estúdio e durante dois anos foi ilustrador digital independente. É desenhista e aquarelista, habilidades que estão em estudo e pesquisa constante, também é leitor de aventuras e ficções.

Em 2016 foi premiado em 3º lugar na categoria Revelação (Iniciante), no III Ink Brothers e em 1º lugar na categoria Aquarela, no I Aracaju Ink Festival. Em 2017, Canijan recebeu os prêmios IV Ink Brothers – 1º lugar na categoria Aquarela 3º na categoria Feminino, 2017.

Seleção democrática

O edital faz parte das políticas culturais do Governo de Sergipe, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura, que buscam alternativas criativas, através da utilização dos espaços públicos, parcerias e aproveitamento produtivo dos recursos disponíveis. Em 2018, três projetos foram selecionados e receberão um prêmio no valor de R$ 7 mil cada, viabilizados com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico (Funcart), aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, João Augusto Gama, o edital do Espaço Cultural Leonardo Alencar é mais uma oportunidade dada pela Secult, para o fomento das artes visuais de Sergipe. “Assim como no Edital de Ocupação da Galeria J.Inácio, neste Edital avaliamos os diversos projetos que são escritos, sempre com uma comissão julgadora muito gabaritada no assunto”, completa.

(Imagem: Aquarela sobre canson / Canijan)

