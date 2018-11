FORAGIDO DA JUSTIÇA MORRE EM CONFRONTO COM A PC EM ITABI

01/11/18 - 08:24:32

Homem respondia por porte ilegal de arma de fogo e era suspeito de um homicídio

Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia Regional de Carmópolis realizaram ação conjunta na tarde da quarta-feira, 31, no Povoado Boa Hora, zona rural do município de Itabi. O trabalho visou cumprir um mandado de prisão em desfavor do homicida José Ailton Bomfim, o Ninho Bomba, de 29 anos.

Ao receber voz de prisão, o suspeito reagiu, disparando contra os agentes com um revólver 38. Os policiais civis precisaram revidar à injusta agressão, alvejando o infrator, que ainda foi socorrido com vida e levado ao hospital de Aquidabã. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo levantamentos, José Ailton era suspeito de ter matado um rival do tráfico de drogas no início deste ano, na cidade de Carmópolis. Também pesam contra Ninho processos nas cidades de Feira Nova, Japaratuba, Laranjeiras e Maruim, onde ele respondia por porte ilegal de arma de fogo.

A arma de fogo usada pelo suspeito foi apreendida pela polícia e será encaminhada, após perícia, ao Poder Judiciário.