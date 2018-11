Guarda Municipal de Rosário e PM prendem acusado de assassinar homem na rodoviária

01/11/18 - 07:56:46

Na manhã dessa quarta-feira (31, dois indivíduos em duas bicicletas, efetuaram disparos de arma de fogo e mataram um homem identificado como Jonas Leles Velozo, de 32 anos.

O fato ocorreu na rodoviária do município, onde segundo informações de populares a vitima estava todos os dias em atitude suspeita de trafico de drogas. Assim que a Guarda Municipal tomou conhecimento do fato realizou diligências junto com a equipe do sargento Lauro do DPM de Rosário, com apoio do policial civil Everton (Tziu), localizando os autores do homicídio nas imediações da fazenda Sacos área rural do município.

Os indivíduos assumiram autoria do homicídio, sendo que o menor de 17 anos morador da Barra dos Coqueiros assumiu ter efetuado os disparos, e o maior de idade com 18 anos identificado como Loran Emanuel Lisboa lima, de Rosário co Catete, foi cúmplice do homicídio, fato que a policia civil vai investigar a responsabilidade de cada envolvido, bem como a participação de outros envolvidos.

Da assessoria