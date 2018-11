Morre ex-presidente da CDL, Carlos Nascimento

01/11/18 - 09:39:16

Sepultamento ocorre hoje na Colina da Saudade, às 16h

Morreu na madrugada de hoje, 01, o ex-presidente, empresário do ramo hoteleiro e livraria, Carlos Henrique Soares Nascimento, que presidiu a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) no período de transição democrática do Brasil, de 1983 a 1985.

A sua administração foi marcada pelo fortalecimento e melhoria do Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) em Sergipe, atuando também como um pregador da gestão mútua e unificada entre os empresários do comércio, quer enfrentavam grandes dificuldades à época.

As diretorias da CDL/Aracaju e da FCDL/Sergipe, por meio dos seus respectivos presidentes, Brenno Barreto e Edivaldo Cunha, expressam suas condolências e sentimentos de pesar à família enlutada, ao tempo que reconhecem os grandes e inestimáveis serviços prestados à classe lojista por Carlos Nascimento, na condição de presidente da entidade, e ou atuando como diretor em algumas gestões da CDL.

A CDL informa que o velório já ocorre a partir deste momento no cemitério Colina da Saudade, conjunto Santa Lúcia, com enterro previsto para 16h de hoje, 01 de novembro, no referido local.

CDL

Foto Arquivo CDL