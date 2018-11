O PARTIDO FOI DECISIVO NO PROCESSO ELEITORAL, DIZ MÁRCIO

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, enfatizou durante entrevista concedida à rádio FAN FM, que o Partido dos Trabalhadores de Sergipe saiu fortalecido das eleições do estado e que o PT continuará lutando em prol da democracia e dos direitos dos trabalhadores e do povo. Em Sergipe, o partido elegeu um senador, uma vice-governadora, um deputado federal e dois deputados estaduais. Marcio, inclusive, foi o sétimo candidato a deputado federal mais votado, com 49.055 votos, o que equivale a 4,91% dos votos válidos, no entanto, não foi eleito devido às regras, segundo ele questionáveis, do sistema eleitoral.

“O PT tem força política em Sergipe, assim como em todo o país, e teve um desempenho expressivo nas eleições do estado. O partido foi decisivo, por exemplo, na vitória da chapa de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino, e elegeu, no total, cinco candidatos em Sergipe. Além disso, fui, em Aracaju, o candidato a deputado federal mais votado da coligação e o segundo candidato mais bem votado da capital. Não assumi a vaga por causa das regras do sistema eleitoral, que são injustas e já vem sendo questionadas desde o ano passado no Brasil, mas agradeço aos sergipanos pela confiança depositada em mim e estou lutando, judicialmente, para fazer valer a vontade do povo”, disse.

Marcio obteve nas eleições quase dois mil votos a mais do que o antepenúltimo candidato eleito, quatro mil a mais que o penúltimo e aproximadamente 14 mil a mais do que o último candidato eleito. “As pessoas estão me parando na rua e falando da injustiça que aconteceu na eleição, já que tive uma votação muito expressiva. Mais de 49 mil sergipanos votaram em mim, confiam no meu trabalho e, por isso, vou lutar até o fim”, afirma.

Futuro

Durante a entrevista, o vice-presidente nacional do PT comentou também sobre o futuro do partido em Sergipe e frisou que o PT deve ser respeitado pela sua força e história de luta. “O PT está unido, foi fundamental no processo eleitoral e queremos ser respeitados e estar dentro das discussões. Estamos em um bloco político e queremos ser reconhecidos e ajudar o Estado, Belivaldo e Eliane com ações que atendam a população”, declara.

Quanto ao resultado da eleição nacional, Marcio Macedo garantiu que o PT fará oposição ao governo do presidente eleito, Bolsonaro. Marcio mostrou ainda indignação com as Fake News e a prática de caixa dois nas eleições que foram, inclusive, denunciadas pelo PT.

“Tivemos uma eleição atípica, com notícias e mensagens mentirosas espalhadas em massa via redes sociais, o que foi denunciado o tempo inteiro aos órgãos responsáveis, e também um processo eleitoral violento com mortes e feridos, pautado por Bolsonaro. Porém, respeitamos o resultado da eleição. Bolsonaro tem uma pauta ultraconservadora, projetos assustadores e vamos resistir mais do que nunca. Faremos oposição e vamos defender o povo. O PT resistiu bravamente a eleição, Haddad é um guerreiro e vitorioso, e vamos continuar lutando em nome do povo brasileiro. Haddad cresceu muito no segundo turno, tanto que teve 47 milhões de votos, e vimos partidos, movimentos sociais, democratas, artistas e os cidadãos irem às ruas defender o nosso projeto. Em Sergipe, Haddad ganhou em todos os municípios e o estado mostrou que é consciente e não aceita autoritarismo. Então, vamos à luta pela democracia e pelo povo”, conclui.

