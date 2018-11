OPERAÇÃO PRENDE OS ENVOLVIDOS EM HOMICÍDIO EM SOCORRO

01/11/18 - 08:17:40

Ação conta com equipes do Gerb e Copcal, e cumpre também 10 mandados de busca e apreensão

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 1° de novembro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), através da 4a divisão B, deflagrou uma operação no município de Nossa Senhora do Socorro para prender envolvidos no assassinato de Anderson de Lima Santos, o “Jacó”, de 26 anos, em 18 de agosto deste ano no Conjunto Albano Franco.

Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e 10 de busca e apreensão na ação que conta com apoio de equipes do Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb) e da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal). Ao todo cerca de 50 policiais participam da operação. Até o momento cinco pessoas já foram presas.

O fato

No dia 18 de agosto, Anderson de Lima Santos estava voltando do trabalho, por volta das 15h, com o irmão dele. Os dois foram abordados por cinco pessoas, quatro delas encapuzadas, que dispararam contra a vítima.

“Muitos deles tem passagem pela polícia. Um dos mandados de busca e de prisão é de outro inquérito policial, de 2017”, explicou a delegada da 4a divisão B do DHPP, Luciana Pereira.

Foto: SSP/SE