SAMUEL:TENHO CERTEZA QUE BELIVALDO VAI EXIGIR ESCLARECIMENTO

01/11/18 - 11:12:13

Desde o inicio da manhã desta quinta-feira (01) que circula nas redes sociais (grupos de WhatsApp) de que 11, dos 13 coronéis da Policia Militar, estariam defendendo o nome de um militar para assumir o comando da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

Nos grupos, a informação é de que o nome escolhido teria que ter “um bom relacionamento com delegados, policiais civis e com a tropa da PM/BM e compromisso com a gestão baseada na prevenção à violência”.

Não se sabe o porque os militares se reuniram para escolher um nome, até porque em nenhum momento o governador Belivaldo Chagas se pronunciou sobre o assunto, como também não demonstrou nenhum interesse em substituir o atual secretário, João Eloy.

Procurado para falar sobre o assunto. o Presidente da Comissão de Segurança Pública na Assembelia Legislativa, sobre o que está ocorrendo na SSP, o deputado capitão Samuel Barreto disse que “tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar tem homens e mulheres capazes para SSP. Minha luta é para aumentar e priorizar os investimentos em prevenção à violência e as drogas, assim alcançaremos rapidamente números aceitáveis na área”, afirmou e preferiu não citar nomes.

Samuel disse ainda que “quanto a denúncias, a instituição tem meios de esclarecer a sociedade e o Governador Belivaldo vai exigir isso, tenho certeza”, explicou Samuel.

Quanto à informação de que os coronéis também estariam escolhendo um nome para apresentar ao governador, também não foi confirmada por nenhum deles, porém um militar da reserva que pediu anonimato garantiu que a reunião ocorreu.

Munir Darrage