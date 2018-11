Semana Global disponibilizará capacitações gratuitas

01/11/18 - 15:31:55

A partir de segunda, 5, serão promovidas 45 atividades na sede do Sebrae

Disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a criar o seu próprio negócio. É com esse objetivo que será realizada, de 5 a 9 de novembro, em mais de 150 países a XI edição da Semana Global do Empreendedorismo.

Em 2018 os principais temas da Semana são o empreendedorismo de impacto social, o feminino e o empreendedorismo inovador, todos tendo como base o público jovem. Este ano o Sebrae está à frente das ações para fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e preparou uma série de atividades.

Serão setenta e oito horas de capacitação, divididas em 45 atividades, que incluem palestras, oficinas e talkshows sobre temas que já fazem parte do dia a dia de todos os empresários, como vendas, finanças, marketing, tributação, atendimento ao cliente e gerenciamento de resíduos.

As atividades também abordarão assuntos como comércio eletrônico, plano de negócios, acesso a serviços financeiros, franquias, startups, vitrinismo e novas tecnologias. Todas as ações são gratuitas e acontecerão na sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.500, Bairro América.

Programação

Na segunda-feira, dia 5, o evento será aberto ás 9h com a palestra ‘Vendas Online- uma tendência.A programação prossegue a partir das 14h30 com as palestras ‘Empreendedorismo que nos inspira’, ‘Cresça como uma startup e passe seus concorrentes’, ‘Dê um salto em suas vendas, pense como um engenheiro’, ‘Branding: como uma visão estratégia da marca pode impulsionar seu negócio’, ‘Controladoria empresarial e custos’, ‘Acesso a serviços financeiros para os pequenos negócios’ e ‘Negócios até R$ 80 mil’.

Fechando o dia de capacitações será promovido o talkshow ‘Startups, empreendedorismo e inovação’, a partir das 19h30.

Toda a programação da Semana já está disponível no site www.empreendedorismo.org.br. As inscrições para as atividades podem ser feitas pelo telefone 0800-570-0800, no próprio site do evento e na sede do Sebrae.

Além da oferta de capacitações, o Sebrae disponibilizará ao público o ‘Espaço da Inovação de Oportunidade de Negócios, com a realização de exposições diárias sobre robótica e novas tecnologias’, coordenada pelos alunos do Instituto Federal de Sergipe, de produtos e serviços das Empresas Júniores de Sergipe e uma mostra das soluções desenvolvidas pelos provedores de inovação do Sebrae.

A Semana Global

A Semana é organizada pela Rede Global do Empreendedorismo, formada por nove organizações do ecossistema empreendedor: Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Junior, CONAJE, Endeavor, Junior Achievement e Sebrae. A RGE é responsável por coordenar, gerir e mobilizar parceiros para levar a semana para o maior número de pessoas no Brasil.

O movimento foi criado em 2007, na Inglaterra, defendendo a causa do empreendedorismo como capaz de gerar desenvolvimento econômico social e transformar realidades e buscando, por meio de sua rede, da mídia e do ecossistema empreendedor conectado e ativado, promover melhorias no ambiente empreendedor brasileiro.

Em Sergipe também apoiam e promovem atividades o Senac, o SergipeTec, a Universidade Federal de Sergipe, o Instituto Federal de Sergipe e a Federação Sergipana de Empresas Juniores.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria