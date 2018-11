SMTT INICIA AS AÇÕES EDUCATIVAS EM MEMÓRIA VÍTIMAS DE TRÂNSITO

01/11/18 - 14:22:07

O Núcleo de Estatística da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) revela que, de janeiro a setembro de 2018, 2.727 acidentes de trânsito foram contabilizados em Aracaju, sendo 953 com vítimas. Com foco na redução desses números, o órgão, através de sua Coordenadoria de Educação para o Trânsito, iniciou o mês com ação educativa de prevenção de acidentes de trânsito na avenida Tancredo Neves, na manhã desta quinta-feira, 1º de novembro.

A ação consiste em conscientizar a população sobre os constantes acidentes de trânsito e suas consequências. A atividade contou com a participação do Grupo Cones de Teatro. “Um dos principais objetivos de nossas ações é evitar os acidentes de trânsito e conscientizar a população de forma educativa sobre o perigo que é misturar álcool e direção, uso do celular, entre outros fatores. As estatísticas nos preocupam muito. Além de educar, também chamamos a atenção para os jovens, pois são eles quem mais sofrem acidentes”, disse a supervisora de trânsito, Heloísa Resende, integrante da coordenadoria.

Para a ciclista Cristiane da Silva Rocha, ações como essas são de extrema importância para conscientizar os motoristas de Aracaju. “Despertam a atenção dos condutores e trazem uma reflexão sobre algumas atitudes diárias que podem matar, como usar celular enquanto dirige, conduzir o veículo sob efeito de álcool, falta de respeito à sinalização e excesso de velocidade, entre outras atitudes. A SMTT está de parabéns!”, opinou a ciclista.

A ação também chamou a atenção da dona de casa Nilza Oliveira, que elogiou a ação. “Muitas pessoas diariamente são vítimas de acidentes de trânsito e acho que essa ação chama a atenção de todos os motoristas e pedestres que passam por aqui. Torço para que tenha um efeito positivo, que se conscientizem e pratiquem o respeito no trânsito”, enfatizou.

Programação do mês

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito da SMTT definiu uma série de ações para o mês de novembro, em que as vítimas do trânsito são lembradas de forma especial:

6/11 (terça-feira):

8h – Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Anália Pina

9h- Palestra com o Fantoche

Local: Casa Maternal Amélia;

8h- Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Anália Pina

7/11 (quarta-feira):

8h- Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS José Calumby

9h – Ação Educativa – Palestra

Local: EMEI Pierre Averan

08 Quinta-Feira:

9h – Ação Educativa – Palestra

Local: EMEI Joana Maria da Silva

9/11 (sexta-feira)

8h30 – Palestra

Local: Telemar Norte

13/11 (terça-feira)

Dia Mundial em Memória as vítimas de trânsitos

8h – Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Oswaldo de Souza

14/11 (quarta-feira):

8h – Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Ávila Nabuco

20h- Dia Mundial em Memória as vítimas de trânsitos

Local: Orla de Atalaia

18/11 (domingo)

Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito – Missa

19/11 (segunda-feira)

14h30- Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Geraldo Magela.

20/11 (terça-feira)

Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: UBS Niceu Dantas

9h – Palestra

Local: UFS

21/11 (quarta-feira)

Fraldinhas Berçario

10h- Reunião – Projeto “1 minuto para o trânsito”

Local: CEPES

22/11 (quinta-feira)

Palestra com o Fantoche

Local: Abrigo Sorriso

23/11 (sexta-feira)

8h – Palestra VEMPA

29/11 (quinta-Feira)

Auto de Natal – Grupo cones

Local: Centro cultural de Aracaju

30/11 (sexta-feira)

Auto de Natal – Grupo cones

Local: Centro cultural de Aracaju

Fonte e foto SMTT