VEJA O QUE ABRE E FECHA NESTA SEXTA, FERIADO DIA DE FINADOS

01/11/18 - 14:34:25

O feriado desta sexta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, irá alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais em Aracaju e do serviço público em Sergipe.

Confira os horários:

Shoppings

Riomar – abrirá em horário especial. As praças de alimentação Rio e Mar, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero, e o parque indoor Games Station irão funcionar das 12h às 22h. Âncoras, megalojas, lojas e quiosques estarão fechados. Já o Cinemark e supermercado GBarbosa irão operar de acordo com os horários estabelecidos pelas respectivas redes.

Shopping – irá alterar também o seu horário de funcionamento nesta sexta-feira: as praças de alimentação Arcos e Jardins, os restaurantes Ferreiro, Senzai e Austrália, as cafeterias, os quiosques de alimentação e as operações de lazer, como Puppy Play, Pingo Feliz, GameBox, Mini Cars e Kid+Ride, funcionarão das 12h às 22h. A Lojas Americanas abrirá das 12 às 21 horas e o hipermercado G.Barbosa, das 7 às 21 horas. A atração Exit Escape Game, instalada em frente à loja Le Biscuit, funcionará das 12h às 20h e o cinema obedecerá ao horário da rede Cinemark. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Prêmio – vai funcionar no feriado de 2 de novembro. O Gbarbosa do Prêmio funciona das 8h às 20h, demais lojas e quiosques das 12h às 20h. As lojas de serviços e o Cinesercla funcionam conforme horário específico da rede.

Supermercados

Extra – O Extra segue em horário normal de funcionamento para o feriado (7h a 0h).

Pão de Açúcar – Para o Pão de Açúcar, o horário de funcionamento é das 7h às 20h.

Makro – A loja Makro em Aracaju vai funcionar das 7h às 22h.

Atacadão – O Atacadão Aracaju funcionará das 7h às 22h.

Mercantil – Rodrigues funcionará das 7h às 18h.

Gbarbosa

São José – FECHADO

Mercado – 6h às 12h30

Hiper Sul – 7h30 às 20h

Hiper Jardins – 7h às 22h

Atalaia e Augusto Franco – 7h30 às 13h

Farolandia e Hiper Francisco Porto – 7h às 21h

Hiper Riomar – 8h30 às 21h

Hiper Luzia – 8h às 19h30

Hiper Centro, Santos Dumont, Ponto Novo, Santo Antônio, Santa Maria e Bugio – 7h as 13h

Hiper Norte – 7h às 20h

Orlando Dantas – 7h às 14h

Desembargador Maynard – 7h30 às 13h30

Barra dos Coqueiros – 7h às 14h30

Mercados e Feiras

Durante o feriado, os mercados centrais e setoriais estarão abertos somente das 5h às 13h. O Centro de Artesanato Chica Chaves não funcionará. Já as feiras livres que são realizadas neste dia acontecerão no horário normal.

Centro Comercial

As lojas do Centro Comercial não funcionam no dia 2 de novembro.

Agências Bancárias

As agências bancárias não terão expediente no dia 2 de novembro.

Parque da Sementeira

O Parque da Sementeira funciona todos os dias, das 5h às 21h.

Saúde

As Unidades Básica de Saúde (UBS) estarão fechadas, mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 24 horas funcionarão normalmente. Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender às demandas da população.

Hemose

O Hemose funciona hoje, (1º) até às 17h. Estará fechado na sexta (2), sábado (3) e domingo (4), e retoma os serviços na segunda-feira (5).

Governo do Estado

As repartições públicas não funcionam, mas os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, estarão de plantão.

Prefeitura de Aracaju

Os órgãos públicos municipais não terão expediente, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade.

Funcaju

Todas as unidades da Funcaju estarão fechadas durante o feriado. São elas: o Mirante da Treze Julho, o Centro Cultural de Aracaju, as Bibliotecas Clodomir Silva e Ivone de Menezes, o Arquivo Público Municipal e a Escola de Artes Valdice Teles.