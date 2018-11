CINCO VEREADORES PROTOCOLAM UMA REPRESENTAÇÃO CONTRA PREFEITURA

01/11/18 - 15:14:19

por Joedna Miranda

O vereador Américo de Deus (Rede) esteve nesta quinta-feira (1º), no Tribunal de Contas do Estado, ao lado dos vereadores Elber Batalha, Emília Corrêa, Kitty Lima e Lucas Aribé. Eles protocolaram uma representação contra a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), para que seja efetuado o pagamento dos artistas que se apresentaram no Forró Caju 2018.

De acordo com o vereador, a comissão está buscando resolver a não conformidade referente ao atraso do pagamento dos cachês dos artistas que se apresentaram durante os festejos juninos. “Cansamos de cobrar que a Prefeitura Municipal de Aracaju realize o pagamento dos artistas da terra que trabalharam no Forró Caju 2018, e não obter retorno. Essa demanda já foi tema de discurso de todos os vereadores que compõem esta comissão. Como não foi tomada qualquer atitude no sentido de resolver, tomamos essa medida, que inclusive pode resultar na proibição da realização de outras festas como o Réveillon, caso o pagamento não seja realizado”, explicou o parlamentar.

“Ao contrário dos artistas de fora, que já subiram ao palco com o pagamento recebido, a nossa prata da casa não tem nenhum retorno sobre a previsão de recebimento do que lhe é de direito, não receberam sequer uma satisfação. Eles se manifestaram de várias formas: em redes sociais, na grande mídia, vindo até a Câmara inclusive, promovendo várias edições do ‘Forró do Calote’. Eles não tiveram medo de dizer que não receberam o dinheiro e nós não nos furtaremos em defendê-los”, complementou Américo de Deus.

Foto assessoria