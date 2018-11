VINÍCIUS PORTO LAMENTA COMPORTAMENTO DA OPOSIÇÃO NA CMA

Com planejamento e responsabilidade, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, encerra mais um mês pagando em dia o funcionalismo municipal. A regularidade honra o trabalho desempenhado pelos servidores e também contribui para o aquecimento da economia. É o que destaca o vereador Vinícius Porto ao ressaltar o compromisso da administração com o funcionalismo e o povo aracajuano.

“O pagamento do salário em dia representa muito para o servidor que passa a ter condições de honrar seus compromissos dentro das datas previstas e, também, possibilita planejar o orçamento doméstico”, frisa o parlamentar. Vinícius Porto também ressalta o desempenho do prefeito na busca de recursos financeiros para executar os diversos projetos voltados para o crescimento da capital e o bem-estar da população.

Vinícius ressalta que esta semana, a bancada federal de Sergipe aprovou a proposta de emenda impositiva para a Saúde de Aracaju no valor de R$ 20 milhões. “O projeto foi apresentado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, durante reunião da bancada, na noite da última terça-feira, 30, em Brasília. Com o apoio dos deputados federais e senadores, a proposição será inserida no projeto de emendas ao Orçamento Geral da União” comemora o parlamentar.

Campo político

O vereador voltou a lamentar a postura da bancada da oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju que se sente incomodada com o trabalho desenvolvido pelo prefeito, Edvaldo Nogueira. “Estranhamente a oposição critica o fato de o prefeito anunciar que está pagando a folha do servidor em dia. É uma boa notícia para o funcionalismo, mas parece que desagrada a oposição que está mais preocupada em fazer discursos vazios, preenchidos por cenas teatrais. É lamentável, mas apesar disso, o prefeito tem conseguido avançar com o apoio do povo aracajuano”, disse o parlamentar.

Vinícius Porto alerta que uma oposição que se move por ódio e ressentimento é tudo o que a democracia não precisa nos tempos atuais. “Não vou deixar de mostrar o resultado positivo do trabalho de Edvaldo Nogueira em benefício da população. Se a verdade incomoda a oposição nada posso fazer. Trato todos os meus pares com respeito e dignidade, mas a oposição precisa amadurecer e entender que não é agindo dessa forma que vai marcar presença ativa no centro do sistema político, nem no centro da sociedade civil”, avalia Vinícius.

