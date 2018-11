Cope prende dois homens acusados de assalto a uma joalheria em Aracaju

02/11/18 - 09:43:10

Policiais do Cope agiram rápido e conseguiram prender dois elementos acusados de assaltarem uma joalheria no Bairro São José em Aracaju.

As informações são de que três elementos teriam participado do assalto à joalheria nesta quinta-feira (01). Os elementos invadiram a joalheria, enquanto outro comparsa aguardava em um carro nas proximidades.

Os elementos chegaram de arma em punho, anunciaram o assalto rendendo as vitimas. Em seguida a dupla recolheu boa parte das joias e imediatamente fugiram do local.

A polícia foi comunicada do fato e de imediato iniciou as investigações e logo e no final da tarde conseguiu prender dois acusados, enquanto uma terceira pessoa continua foragida.

O delegado André David, que coordenou a ação, explica que “alguns flagranteados são contumazes nesse tipo de crime, o que auxiliou a equipe a fazer o levantamento, identificar, prender e recuperar os bens roubado em um curto espaço de tempo. Espero mesmo que a última criminosa se apresente logo com o resgate dos objetos”, disse o delegado.

Com informações e foto de Gordinho do Povo

Munir Darrage