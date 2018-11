ELBER AFIRMA QUE O PREFEITO EDVALDO ACABOU COM O TURISMO

02/11/18 - 06:20:07

por Luciana Gonçalves

O vereador Elber Batalha (PSB) utilizou a tribuna da Câmara Municipal (CMA) nesta quinta-feira, 01, para fazer um apelo para que o prefeito Edvaldo Nogueira retome a política de turismo na cidade de Aracaju.

O parlamentar disse que o turismo na capital sergipana está abandonado e, inclusive, sem secretário à frente da pasta. “Nós tínhamos um secretário super competente, que era Jorge Santana, que tinha vários projetos de fortalecimento do turismo em Aracaju, como a recriação do Conselho Municipal do Turismo. E, desestimulado devido a falta de estrutura de trabalho, ele pediu exoneração e até hoje o município não tem uma representação política de um secretário na pasta do turismo. Enquanto isso, nós do turismo aracajuano, estamos numa concorrência desleal com os grandes centros turísticos que nos circundam”, lamentou.

Elber explicou que o parque hoteleiro de Sergipe vem sofrendo com as baixíssimas ocupações, gerando falta de movimentação para todo o Trade turístico do estado. “Isso afeta do taxista ao restaurante, diversos seguimentos, chegando até aos shoppings centers. Isso é o retrato de uma política de total abandono do turismo em Aracaju. O prefeito elegeu o projeto Cidades Inteligentes como prioridade e nem isso ele colocou para funcionar em sua gestão”, indagou.

“A Secretaria Municipal de Turismo não faz nenhuma publicidade, não há uma propaganda de Aracaju em nenhuma cidade do Brasil que seja financiada pela Prefeitura. A pouca propaganda que ainda existe do nosso estado, está sendo feita com o esforço do Trade turístico, dos hoteleiros, dos agentes de viagem, que fazem cota para anunciar nosso destino em outros locais. Já são 2 anos da administração Edvaldo Nogueira que não existe turismo em Aracaju e que o desemprego está assolando terrivelmente este setor”, finalizou Elber Batalha.