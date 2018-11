MAS SEM PERDER A TERNURA

02/11/18 - 00:01:00

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) não tem tratado sobre a formação de sua nova equipe de trabalho. Prefere cuidar de encerrar o atual Governo e evitar problemas. E o faz de forma séria, com o seu secretariado da área, para que no final esteja tudo na santa ordem. Tem se empenhado muito nisso e cuida pouco da política, embora não deixe de atender a aliados que o procuram.

Não há nada definido sobre projetos e programas de Governo. Embora haja um esboço, muita coisa pode ser modificada, dependendo exatamente de interesses da sua futura administração. Belivaldo chega renovado e disposto a mudar. Lógico que vai ouvir os partidos que o mantiveram à frente do Estado, mas tudo será definido dentro de uma estrutura que quebre o que pareça “atraso”.

Não dá para insistir na mesmice. Nem no mesmo estilo. Muito menos na manutenção de figuras conhecidas e de caras eternamente expostas nos corredores do Poder. Alias, o que parecia eterno nos mandatos e no comando do Estado o povo não aceitou e mandou para casa através das urnas. O que ficou, pelo pensamento que demonstrou o eleitor, foi exatamente a expectativa do novo.

Então, não dá para segurar um modelo que não demonstre renovação e readquira toda a credibilidade de um povo que exige ações avançadas, atuação moderna e administração transparente. E é assim que Belivaldo Chagas demonstra que deseja, através de um modelo participativo e com a presença clara e objetiva do governante. O secretariado terá toda a liberdade para realizar o seu trabalho, mas tudo através de um comando único que avalize os resultados positivos ou não.

Lógico que haverá algumas indicações. Mas não deixarão de ser técnicas, dentro do que fora projetado e avaliado pelo governador, mesmo que tenha ligações políticas. O novo Governo vai surpreender pela serenidade, atrelada a um comando que não deve permitir falhas que atinjam a sociedade como um todo e o Estado.

Será duro, claro, “mas sem perder a ternura”.

COMPROMETE JUDICIÁRIO

Para o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, a saída do juiz Sergio Moro do Poder Judiciário para se tornar ministro da Justiça, compromete a “boa imagem social do judiciário”.

– O judiciário se define pelo desfrute de uma independência que não pode ser colocada em xeque, disse.

EDVALDO E A CIDADE

Prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) disse ontem que não está pensando em campanha eleitoral e destacou o empenho nas eleições ao Governo do Estado.

Disse, entretanto, que agora desceu do palanque.

FOCADO NA CIDADE

Edvaldo Nogueira também deixou claro que a sua responsabilidade agora é com Aracaju e se disse comprometido com o projeto de reconstruir a Capital.

– Tenho a cidade para me preocupar, para governar. É nisso que estou focado, disse.

O QUE DISSE MARCIO

As declarações de Marcio Macedo (PT) em relação à política em Aracaju não foram vistas com bons olhos pelo bloco aliado. Consideraram que não é o momento.

O PT deve deixar esfriar a disputa mais recente.

NÃO DARÁ MAIS APOIO

Está claro que o PT não dará mais apoio a candidatos do PCdoB para a Prefeitura de Aracaju e pretende indicar um nome da legenda para 2020.

Ainda não há ninguém citado, mas o de Marcio Macedo é bem visto.

PENSA MAIS ALTO

Rogério Carvalho eleito senador passa a pensar mais alto. Ele pretende montar um grupo político mais abrangente para disputar o Governo em 2024.

Quem o conhece sabe que ninguém tira isso de sua cabeça.

CUIDADO PARA MORO

Rogério Carvalho sugeriu ontem cuidado para que o juiz Sergio Moro não transforme o Ministério da Justiça numa máquina de perseguição.

Teme o que pode acontecer com o próprio Haddad.

ELIANE VIAJA A SALVADOR

A vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT) está em Salvador desde ontem. Aproveita o feriado para relaxar e descansar da campanha corrida que terminou no domingo.

Na próxima semana é que terá uma conversa com Belivaldo Chagas.

TAREFA DE DEIXAR EM ORDEM

O governador Belivaldo Chagas praticamente não atendeu a ninguém ontem, porque esteve reunido com a área econômica para fechar todas as contas do Governo.

Algumas conversas acontecem a partir de segunda-feira.

OPOSIÇÃO EM FORMAÇÃO

A oposição em Sergipe está desestruturada. Ainda não tem condições para conversas porque disputou as eleições divididas e se digladiando em determinados pontos.

A nova oposição pode ser uma grande surpresa… É bom aguardar.

PERCORRER SEUS CAMINHOS

O deputado federal André Moura (PSC) está em silêncio, mas um dos seus aliados disse que ele buscará uma tendência com independência “para percorrer seus caminhos”.

Pode se compor com outros partidos com objetivos políticos.

NÃO EXISTEM CONVERSAS

Segundo ainda o aliado de André Moura, na existe qualquer tipo de conversa entre o parlamentar, líder do Congresso, com o Governo Bolsonaro.

Enquanto estiver no mandato, André tenta liberar recursos para Sergipe.

REDE AINDA NÃO DEFINIU

O senador eleito Alessandro Vieira (Rede) disse ontem que o seu partido ainda não definiu que fará uma fusão com o PPS, apesar das conversas.

As reuniões acontecem e devem ser definidas até o dia 10.

FARÁ A MELHOR OPÇÃO

Alessandro Vieira vai integrar o ‘centro’, no Congresso Nacional, porque acha a melhor opção política, para adotar decisões favoráveis ao Estado e ao Brasil.

– Os extremos já mostraram que não dão certo, disse.

SERÁ INDEPENDENTE

Alessandro Vieira avisou que tomará atitudes independentes tanto em Aracaju quanto em Brasília, preferindo ficar sempre ao lado do povo.

O senador eleito teve encontro com Belivaldo em Brasília e “conversamos amenidades”.

AINDA ESTÁ MUITO CEDO

Deputado Fábio Mitidieri (PSB) considerou que embora esteja muito cedo, as mudanças são preocupantes. O fim do Ministério dos Esportes é um retrocesso.

– Retirar universidades federais do MEC também é temerário, disse.

PT SAI FORTALECIDO

Fábio Mitidieri diz que o PT saiu fortalecido. Obteve 47 milhões de votos e todos os governadores do Nordeste foram seus aliados.

– Além disso, fez a maior bancada da Câmara Federal. Mostrou força, disse.

NOME QUALIFICADO

Mitidieri também admitiu que o delegado Sérgio Moro na Justiça atende ao eleitorado de Bolsonaro e é um nome qualificado para o cargo.

Moro foi indicado por Bolsonaro para o Ministério da Justiça.

Notas

Diário só pago – Portaria publicada ontem no Diário Oficial da União prevê cobrança pelo acesso público em geral ao conteúdo da publicação, onde são divulgados os atos do governo, como leis sancionadas, normas e decretos. O acesso ao DOU, veiculado todos os dias no portal da Imprensa Nacional na internet, atualmente é gratuito.

Aposentados chilenos – Segundo “Pragmatismo Político”, Uma das propostas de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, é aprovar o mesmo sistema de previdência que destruiu os aposentados no Chile. Mas a relação de Guedes com a ditadura chilena é de longa data.

Moro terá ampla liberdade – O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que Sergio Moro “terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão o seu segundo escalão: o chefe da Polícia Federal, aquele que vai cuidar da questão da segurança”. Ele disse também que Sergio Moro vai participar da transição do governo.

Manancial de pessoas sérias – Og Fernandes diz que ninguém se iluda com a saída do juiz Sérgio Moro da Justiça Federal, no Paraná. A magistratura brasileira é um manancial de pessoas sérias e capazes. Os processos terão o caminho que esses profissionais acharem adequados e com respeito ao devido processo legal.

Tratamento por estímulo – Um tratamento que aliou estimulação elétrica da medula espinhal lombar com terapia assistida com pesos fez três paraplégicos recuperarem os movimentos das pernas e andarem com auxílio de muletas e andadores. O feito é resultado de uma pesquisa da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça,

Contrabando de cigarro – Mais de R$ 11 bilhões em impostos deixam de ser arrecadados todo ano por causa do contrabando de cigarros, que vêm principalmente do Paraguai. Além de aumentar a violência, esse tipo de crime também tem impacto na saúde pública e até na evasão escolar nas cidades de fronteira.

Conversando

O que pensa – O subtenente Edgard Menezes pergunta: “alguém ainda dá importância ao que pensa ou deixa de pensar, esse pessoal do PT?”

Redes sociais – A indicação do juiz Sergio Moro para o Ministério do Turismo de Bolsonaro já era esperado. Mesmo assim foi o assunto nas redes sociais.

Vai refletir – Candidato a deputado federal derrotado, o pastor Antônio diz que vai refletir e fazer uma avaliação para saber se permanece na política.

Composição futura – O grupo de oposição PSDB/PSC não continuará junto. Tomará rumos diferentes nos próximos anos. Isso não evita fazerem uma composição futura.

Neste momento – O senador Valadares (PSB) neste momento está silencioso no Twitter, rede que adotou para pensamentos e desabafos.

Simão Dias – O governador Belivaldo Chagas deve passar o final de semana prolongado em sua fazenda na cidade de Simão Dias.

Falta comemorar – O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, ainda não comemorou para valer a eleição do filho a deputado estadual.

Disputar mandato – Em cidades do interior já tem gente começando a conversar para disputar mandato de prefeito nas eleições de 2020.

Deixa claro – A vereadora Emília Corrêa não declara, mas deixa muito claro que pretende disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020.