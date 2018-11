TJSE divulga servidores selecionados para o Bolsa estudo

02/11/18 - 08:18:39

O Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Auxílio Bolsa-Estudo, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução nº 22/2018 e pela Portaria nº 390/2018 GP2, divulgou nesta quinta-feira, dia 01, o resultado da seleção, constando os servidores selecionados e eliminados.

Das decisões, caberá recurso à Presidência no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do resultado no sítio da Intranet deste Tribunal.

A data final para entrega dos recursos é o dia 07/11/2018.

Para ter acesso ao resultado clique aqui