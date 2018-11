GMs SE REÚNEM PARA CRIAR CONSÓRCIO DO VALE DO COTINGUIBA

03/11/18 - 10:42:32

Representantes das Guardas Municipais e dos prefeitos dos municípios da região realizaram na manhã dessa quinta-feira, 1 de novembro, na Câmara de Vereadores de Rosário, a primeira reunião plenária para a definição do estatuto do Consórcio Intermunicipal de Guardas Municipais do Vale do Cotinguiba(Coninvac).

O consórcio público tem por objetivo a cooperação mútua, o compartilhamento de ações e promoção de eventos, estudos e projetos, entre as Guardas das cidades de Rosário do Catete, Carmópolis, Maruim, Santo Amaro, General Maynard e Japaratuba.

Em demonstração de apoio a iniciativa e aos guardiões de Rosário do Catete, o prefeito Vino Barreto compareceu à reunião plenária e destacou importância do consórcio para viabilizar a municipalização da Segurança Pública, através de recursos federais destinados à reestruturação das Guardas Municipais.

“Sou a favor das Guardas Municipais desde quando fui vereador que votei pela criação da nossa. Como prefeito sempre busquei, dentro das condições do município, valorizar o trabalho dos nossos guardiões com viaturas novas, nova sede em um prédio com estrutura adequada e cursos de capacitação na Academia da Polícia Civil. Aproveito o momento para anunciar que ano quem vamos adquirir mais uma viatura para a nossa Guarda”, declarou o prefeito Vino.

O secretário da Ordem Pública de Rosário, Marcos Batista reconheceu os esforços do prefeito Vino em oferecer o melhor para a Guarda Municipal. “Graças às condições oferecidas pela atual administração municipal e o empenho dos nossos guardiões, o nosso trabalho é reconhecido pela população rosarense e de outras cidades”.

Fonte e foto assessoria