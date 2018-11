Amorim: oposição será reconstruída com diálogo de quem quer novo Estado

03/11/18 - 14:33:21

O senador Eduardo Amorim (PSDB) – não reeleito para o próximo mandato – disse neste sábado (03) que sempre teve consciência de que ser oposição num Estado como Sergipe, “não é muito mais difícil do que Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo”.

– Aqui a máquina funciona fortemente e é concentrada em diversas frentes, disse.

Eduardo Amorim lembra que avisou isso a algumas pessoas, de que a necessidade de mudança não é o desejo de muitos que estão ‘pendurados’ no Estado, seja nos cargos comissionados ou em outro tipo de interesse individual. “Entretanto a oposição será reorganizada com o único instrumento que temos: o diálogo com aqueles que querem um Sergipe diferente do que vivemos”.

O senador tucano sugere que os palanques devem desmontados, “mas a materialização do sonho de um Sergipe digno não pode acabar”. Acrescentou que “ficarei sem mandato por enquanto, mas saio com a cabeça erguida de quem lutou e sempre procurou dar o bom exemplo de respeito e cuidado que se deve ter com a coisa pública”.

Eduardo Amorim avalia que diversos motivos levaram à vitória do Governo: “os nossos erros e os acertos do Governo, além do uso da máquina no período da campanha. É muito desigual disputar com um candidato governando”.

Concluiu dizendo que está refletindo sobre tudo que vivi ao longo do mandato, para que no início do ano que vem possa decidir a trajetória a ser seguida. “Continuo trabalhando e defendo o Brasil, especialmente Sergipe, no Congresso Nacional até janeiro. Estou muito consciente sobre o momento em que estou vivendo”, disse.