MORRE O TENENTE RR NASCIMENTO, VITIMA DE ACIDENTE COM MOTO

04/11/18 - 07:38:19

Morreu na noite deste sábado (03) o tenente RR José Nascimento dos Santos, 49 anos, da cavalaria da Polícia Militar de Sergipe, vitima de acidente.

As primeiras informações são de que o tenente Nascimento teria se envolvido em um acidente com moto ocorrido na rua Armindo Guaraná, bairro Santos Dumont, em Aracaju por volta das 22 horas. Ele teria perdido o controle e em seguida bateu no muro de uma residência.

O militar chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) mas devido a gravidade dos ferimentos ele não resistiu e morreu.

Ainda não foi divulgado onde o corpo será velado e nem a hora do sepultamento.

Munir Darrage