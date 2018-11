Acidente envolvendo seis veículos deixa pelo menos seis pessoas feridas

05/11/18 - 09:01:00

Um grave acidente envolvendo seis veículos deixou sete pessoas gravemente feridas

O acidente foi registrado no inicio da noite deste domingo (04) na BR 101, próximo ao município de Cedro de São João. Informações passadas por populares são de que uma tentativa de ultrapassagem indevida terminou com o engavetamento de seis veículos, entre eles, um caminhão.

Na manhã desta segunda-feira (05) o representante do Samu, Walace Barreto informou que as vitimas do acidente foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados para o hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Apenas uma das vitimas que foi socorrida pelo Samu não permaneceu no Huse, já que tinha plano de saúde e foi levada para um hospital particular.

Informações e Foto: jornal da Xodó News