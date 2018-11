AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DIA 7

Audiência Pública sobre planejamento orçamentário municipal acontece nesta quarta, 7

O auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos recebe, nesta quarta-feira, 7, entidades representativas da sociedade para tratar sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o PLOA 2019. O encontro, que acontece a partir das 15h, tem como objetivo apresentar, discutir e elaborar, junto à população aracajuana, a proposta do Projeto de Lei que tem como finalidade estabelecer as despesas e receitas referentes ao próximo exercício. A audiência é uma ação da Prefeitura de Aracaju, realizada pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog).

De acordo com o coordenador-geral de Orçamento da Seplog, José Leilton de Almeida, “é na LOA que as ações e investimentos que são prioridades para 2019 são concretizadas, e a participação da sociedade e das entidades representativas é fundamental neste momento”, explica, pontuando a disponibilização, no portal da Prefeitura, de uma consulta pública em forma de questionário, onde o cidadão pode registrar a real necessidade da região onde mora. Acessibilidade

Além disso, o evento também contará com a tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Seguindo o padrão já adotado em todas as ações realizadas pela Prefeitura, no sentido de ampliar o acesso de qualquer cidadão aracajuano aos atos municipais, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, a Seplog transmitirá a Audiência Pública do PLDO 2019 em tempo real, através do canal da Prefeitura no youtube.

Os cidadãos poderão preencher o formulário na internet (www.aracaju.se.gov.br) via computador ou smartphone, inserindo seus dados de identificação, localidade onde reside, respondendo as questões e dando sua opinião sobre a atuação da administração municipal. Os dados informados serão, posteriormente, compilados e servirão de base para um estudo técnico que apontará quais as medidas que deverão ser adotadas.

AAN

05/11/18 - 14:45:54