Contratações do Banco do Nordeste crescem 90% em 2018

05/11/18 - 14:14:42

Apenas com recursos do FNE, já são mais de R$ 23 bilhões

O Banco do Nordeste fechou o mês de outubro com R$ 23,2 bilhões contratados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O resultado representa recorde histórico e crescimento de 90% em relação ao mesmo período de 2017, quando o Banco havia fechado R$ 12,2 bilhões em financiamentos no Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

As informações foram divulgadas pelo presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, hoje à tarde, em Fortaleza. “Nossa meta de aplicação do FNE até dezembro é de R$ 30 bilhões e estamos muito confiantes que alcançaremos esse resultado antes da data prevista. Temos mais R$ 10 bilhões em tramitação nas esteiras negociais e técnicas, em projetos que deram entrada nesse segundo semestre”, afirmou o presidente. Ele também destacou que o Banco já tem aprovado diversas cartas consultas para grandes operações que serão efetivadas a partir de janeiro de 2019.

Dos R$ 23,2 bilhões efetivados até o momento, cerca de R$ 12 bilhões estão distribuídos em operações nos setores de comércio, serviços, industrial, rural e agroindustrial. Os investimentos em infraestrutura somam R$ 11,3 bilhões, em iniciativas que contemplam empreendimentos de energia, aeroportos, água e saneamento localizados em quase todos os estados da área de atuação do Banco.

Microcrédito

O crescimento na procura por crédito também foi observado na área do microcrédito. Pequenos empreendedores urbanos atendidos pelo programa Crediamigo, especialmente no mercado informal, obtiveram R$ 7,2 bilhões em recursos, o que constitui aumento de 12% em relação ao ano passado. Mesmo crescimento foi observado no atendimento da área rural, pois o Agroamigo contratou R$ 2,1 bilhões.

Micro e Pequena Empresa

Outubro, mês da MPE no Brasil, marcou o alcance da marca de R$ 2 bilhões em operações de investimento e capital de giro para as micro e pequenas empresas. Esse valor é 10% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa é fechar o ano com aporte superior a R$ 2,5 bilhões no segmento.

Regularização de dívidas rurais

No âmbito das leis 13.340/2016 e 13.606/2018, o BNB regularizou, de janeiro de 2017 a outubro de 2018, cerca de R$ 10,5 bilhões em dívidas rurais. Os benefícios dos dispositivos legais, que já contemplaram mais de 1,2 milhão de pessoas, permanecem vigentes até o final de dezembro, com descontos que podem chegar a 95% do valor dos empréstimos. Mais de 90% das renegociações foram efetivadas com miniprodutores rurais, incluindo beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

