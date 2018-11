CPTRAN NOTIFICA 19 CONDUTORES COM BASE NA LEI SECA NO FERIADO

05/11/18 - 16:31:54

Houve prisões por embriaguez e recuperação de veículo roubado

A Polícia Militar, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), divulgou na manhã desta segunda-feira, 5, o resultado das ações desenvolvidas pela unidade, durante o feriado prolongado alusivo ao Dia de Finados.

Neste período, a CPTran intensificou o policiamento em vários pontos da região metropolitana de Aracaju, principalmente nas vias de entrada e saída da capital, onde houve fiscalização a veículos de passeio, motocicletas e ciclomotores, com o objetivo de identificar restrições de roubos e furtos, além de combater o tráfico de drogas.

Como resultado, um veículo com restrição de roubo e furto foi recuperado; um suspeito de tráfico de drogas e um jovem que realizava manobras perigosas foram presos; e 19 condutores foram notificados com base na Lei Seca.

O comandante da CPTran, capitão Silveira, ressalta que conforme a legislação, o condutor que se recusa a realizar o exame já é enquadrado na “Lei Seca”, com as mesmas penalidades e medidas administrativas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, dependendo das condições em que o infrator se apresente, poderá responder pelo crime de embriaguez ao volante, conforme artigo 306, II, do CTB e ser conduzido em flagrante à delegacia.

Fonte e foto: Ascom PM/SE