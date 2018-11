Diretora presidente do Detran/SE fala sobre credenciamento de clínicas e psicólogos

05/11/18 - 11:02:45

Na manhã desta segunda-feira, 5, durante entrevista concedida para a TV Atalaia, a diretora presidente do Detran/SE, Luciana Deda, falou a respeito de uma decisão judicial que determina a realização do processo licitatório na contratação de clínicas, médicos e psicólogos para realização de exames em candidatos á CNH.

Ela falou que os procedimentos deferidos pela autarquia obedecem a Resolução 425/2012 do CONTRAN, que normatiza o credenciamento de clínicas e profissionais necessários para os exames requeridos no processo de aquisição da Carteira Nacional de Habilitação.

“A decisão não só foi acatada, como já foi solicitado aos técnicos do Detran/SE a construção do Projeto Básico de Licitação dentro dos termos legais, para então submeter ao governador e, em seguida, ajustar com o Ministério Público o atendimento da demanda judicial”, explicou Luciana Deda.

A diretora presidente disse também que recebeu com naturalidade o resultado da decisão judicial, principalmente, por atender um pleito de profissionais que desejam prestar serviço ao Detran/SE, e que entendem ser necessário a realização da licitação, dispensando o credenciamento, ainda que legitimado pela Resolução 425/2012 do CONTRAN.

“O Projeto Básico já está em andamento, e não criaremos nenhuma dificuldade para o quantos antes, estando tudo legal, deflagrarmos a licitação para contratação de clínicas, médicos e psicólogos, garantindo a continuidade do serviço”, concluiu Luciana.

Atenciosamente,

Ascom – Detran/SE