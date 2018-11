Especialistas debatem os 30 anos do SUS no Diálogo Brasil

“O futuro é muito sombrio”, adverte a diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), Ana Maria Costa. Ela faz um histórico dos problemas de financiamento do SUS, lembrando que o sistema nunca recebeu a parte devida da Seguridade Social nem da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), depois extinta, e hoje é limitado pela Emenda Constitucional 95, de 2016, que restringe os gastos públicos por 20 anos.

O professor de saúde coletiva da Universidade de Brasília (UnB), Everton Nunes da Silva, um especialista em economia da saúde, observa que os planos de saúde absorvem 30% dos recursos do setor, enquanto 45% vão para o SUS, que tem a responsabilidade de atender o conjunto da população. Segundo ele, a falta de verbas compromete inclusive a gestão.

Em participações por vídeo, a presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Gulnar Azevedo e Silva, também se queixa do subfinanciamento do sistema; e a presidente da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), Maria Angela Marini, destaca a importância do SUS para o tratamento dos menores.

Foto Agencia Brasil